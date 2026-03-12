Oheň se rozšířil zhruba na plochu tři krát jeden metr, hořela dřevní hmota.
„Na okraji požářiště byla nalezena osoba. V době našeho příjezdu už tam nebylo plamenné hoření,“ uvedl mluvčí krajských hasičů.
Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška nic nenasvědčuje tomu, že by měl na smrti nalezeného muže podíl někdo jiný.
„S největší pravděpodobností šlo o místního bezdomovce, který při pálení klestí nešťastnou náhodou uhořel,“ přiblížil redakci iDNES.cz mluvčí. Variantou, s níž policisté pracují, jsou i zdravotní komplikace, které mohou s úmrtím souviset.