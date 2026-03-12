Hasiči vyjeli k požáru odpadu. Našli muže, který patrně uhořel při pálení klestí

  14:27
Hasiči u obce Prace na Brněnsku našli ve čtvrtek mrtvolu muže, na místo přitom původně jeli kvůli požáru odpadu. Okolnosti úmrtí vyšetřuje policie. Požár je bez materiální škody, jeho příčinu zjišťuje vyšetřovatel.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Ústeckého kraje

Oheň se rozšířil zhruba na plochu tři krát jeden metr, hořela dřevní hmota.

„Na okraji požářiště byla nalezena osoba. V době našeho příjezdu už tam nebylo plamenné hoření,“ uvedl mluvčí krajských hasičů.

Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška nic nenasvědčuje tomu, že by měl na smrti nalezeného muže podíl někdo jiný.

„S největší pravděpodobností šlo o místního bezdomovce, který při pálení klestí nešťastnou náhodou uhořel,“ přiblížil redakci iDNES.cz mluvčí. Variantou, s níž policisté pracují, jsou i zdravotní komplikace, které mohou s úmrtím souviset.

