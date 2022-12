Ve škole hořela krabice s chemickými látkami, čtyři děti odvezli záchranáři

Škoda a příčina požáru zůstávají v šetření. Hasičům byl nahlášen v 10:43. „Lidé se evakuovali ještě před naším příjezdem,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Podle něj šlo o lokální požár, při němž hořela krabice s chemickými látkami. Hasiči jej zlikvidovali pomocí přenosných hasicích přístrojů, místnost pak odvětrávali a měřili, zda do ovzduší neunikly nebezpečné látky. Poskytovali i posttraumatickou intervenční péči učitelce.

Před polednem se podle mluvčího vše mohlo pomalu vracet do normálního režimu. Záchranná služba měla na místě tři prostředky včetně velkokapacitního sanitního vozu.

„V péči jsme měli čtyři děti do patnácti let. Vzniklo u nich podezření, že se nadýchaly zplodin při požáru chemikálií. Po ošetření jsme je proto převezli k další péči do Dětské nemocnice,“ sdělila Michaela Bothová.