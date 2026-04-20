V Brně hoří sklad plastů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, lidé nemají větrat

Na místě zasahuje kolem 80 hasičů. Událost je v současné době bez zranění, škoda a příčina vzniku požáru nejsou známy, řekl mluvčí Jaroslav Mikoška.
Kouř z požáru byl vidět zdaleka, zhruba od Slavkova u Brna. Na místo jede mobilní chemická laboratoř. Hasiči nasadili 16 jednotek, v přepočtu zhruba uvedených 80 hasičů.
Hasiči likvidovali požár skládky v Bohumíně. Bojovali s ním celý den, nasadili i pásové rypadlo
Místo rozdělili na tři úseky, vodu dováží kyvadlově. „Máme nasazeny čtyři kusy výškové techniky. Na místě je naše dronová služba,“ uvedli na sociální síti Threads.
V souvislosti s požárem policisté pro rychlejší příjezd a odjezd hasičské techniky uzavřeli nejbližší komunikace na ulicích Jezerní a Břeclavská. Dále je také částečně uzavřena ulice Modřická, a to mezi křižovatkou ulic Moravská a Žižkovka z důvodu dočerpávání vody do cisteren a bezproblémového pohybu hasičské techniky. Objízdná trasa vede přes ulici Vídeňská.