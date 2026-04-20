V Brně hoří sklad plastů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, lidé nemají větrat

  7:39aktualizováno  8:52
Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahují u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Uvedli to na sociálních sítích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných. Lidem v okolí skladu doporučili nevětrat a omezit pobyt venku. Událost má vliv i na dopravu v místě, policisté kvůli zásahu uzavřeli okolní ulice.
V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. (20. dubna 2026) | foto: HZS JmK

Na místě zasahuje kolem 80 hasičů. Událost je v současné době bez zranění, škoda a příčina vzniku požáru nejsou známy, řekl mluvčí Jaroslav Mikoška.

Kouř z požáru byl vidět zdaleka, zhruba od Slavkova u Brna. Na místo jede mobilní chemická laboratoř. Hasiči nasadili 16 jednotek, v přepočtu zhruba uvedených 80 hasičů.

Místo rozdělili na tři úseky, vodu dováží kyvadlově. „Máme nasazeny čtyři kusy výškové techniky. Na místě je naše dronová služba,“ uvedli na sociální síti Threads.

V souvislosti s požárem policisté pro rychlejší příjezd a odjezd hasičské techniky uzavřeli nejbližší komunikace na ulicích Jezerní a Břeclavská. Dále je také částečně uzavřena ulice Modřická, a to mezi křižovatkou ulic Moravská a Žižkovka z důvodu dočerpávání vody do cisteren a bezproblémového pohybu hasičské techniky. Objízdná trasa vede přes ulici Vídeňská.

V Brně hoří sklad plastů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, lidé nemají větrat

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. (20. dubna 2026)

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahují u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Uvedli to na sociálních sítích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho...

20. dubna 2026  7:39

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

