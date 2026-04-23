Sklad plastů v Brně vzplál kvůli závadě na osvětlení, škoda činí 60 milionů

Požár skladu plastů v brněnských Přízřenicích způsobila podle hasičů technická závada na osvětlení. Sklad začal hořet v pondělí brzy ráno, hasiči požár zlikvidovali ve středu téměř po 52 hodinách. Na místě zasahovalo 24 jednotek, čtyři hasiči se při zásahu zranili. Předběžná škoda činí 60 milionů korun.
V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu výrobce plastů. (20. dubna 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Hlášení o požáru obdrželi hasiči v pondělí v 5:34. Nejprve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných. Místo požáru hasiči rozdělili na tři úseky, vodu dováželi kyvadlově. Nasadili také výškovou techniku a drony.

V pondělí lidem doporučili omezit pobyt venku a nevětrat, nad místem požáru totiž několik hodin stoupal hustý tmavý dým. Mobilní chemická laboratoř z Tišnova prováděla na místě kontinuální měření koncentrace škodlivin v ovzduší. Policie také uzavřela okolní silnice.

V úterý v noci se podle hasičů objevila další čtyři ohniska požáru, která bylo nutné uhasit. Likvidaci požáru velitel zásahu ohlásil ve středu v 9:19, tedy téměř po 52 hodinách. Zásahem se podle hasičů podařilo uchránit majetek za 500 milionů korun.

Hasiči po 52 hodinách zlikvidovali požár ve skladu plastů, konečná škoda vzrostla

Hořelo ve firmě Maplast, která se podle informací na webu přes 35 let věnuje výrobě plastových dílů na zakázku od návrhu a vývoje přes výrobu forem a vstřikování až po montáž.

21. dubna 2026

