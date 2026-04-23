Hlášení o požáru obdrželi hasiči v pondělí v 5:34. Nejprve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných. Místo požáru hasiči rozdělili na tři úseky, vodu dováželi kyvadlově. Nasadili také výškovou techniku a drony.
V pondělí lidem doporučili omezit pobyt venku a nevětrat, nad místem požáru totiž několik hodin stoupal hustý tmavý dým. Mobilní chemická laboratoř z Tišnova prováděla na místě kontinuální měření koncentrace škodlivin v ovzduší. Policie také uzavřela okolní silnice.
V úterý v noci se podle hasičů objevila další čtyři ohniska požáru, která bylo nutné uhasit. Likvidaci požáru velitel zásahu ohlásil ve středu v 9:19, tedy téměř po 52 hodinách. Zásahem se podle hasičů podařilo uchránit majetek za 500 milionů korun.
Hasiči po 52 hodinách zlikvidovali požár ve skladu plastů, konečná škoda vzrostla
Hořelo ve firmě Maplast, která se podle informací na webu přes 35 let věnuje výrobě plastových dílů na zakázku od návrhu a vývoje přes výrobu forem a vstřikování až po montáž.
21. dubna 2026