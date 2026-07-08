Na více místech Znojemska hoří pole. U Vítonic hasiči vyhlásili třetí stupeň

Hasiči u požáru u Vítonic nejdříve vyhlásili druhý, následně třetí stupeň požárního poplachu. Uzavřena podle nich bude silnice z Vítonic do Hostěradic. Doplnili, že na místo směřuje vrtulník Blackhawk z Přerova, dronová služba a mobilní operační pracoviště.
„Situace se nám komplikuje, protože u Oblekovic na Znojemsku máme další požár trávy a pole. Přeskupujeme síly a prostředky, posíláme další jednotky. Vyhlásili jsme na tento zásah 2. stupeň poplachu,“ uvedli hasiči kolem 17:15.
Druhý stupeň požárního poplachu znamená, že se zásahu účastní do deseti hasičských jednotek. Třetí poplachový stupeň pak bývá vyhlašován například v momentě, kdy událost ohrožuje více než 100 lidí, část obce nebo areál podniku, vlaky nebo několik chovů hospodářských zvířat. Vyhlašuje se také tehdy, když se k záchranným a likvidačním pracím využívají síly a prostředky z jiných krajů.