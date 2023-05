Předaly buňky k bourání a hned přišel požár. Tragédie se týká i Českých drah

Podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové se určením vlastnictví buněk v Plotní ulici v Brně při dolním nádraží a kousek od hlavního v minulosti zabývaly i soudy, a to už od roku 2011, verdikt však nevynesly. Vzhledem k tomu, že majitel byl určen jako neznámý, rozhodly se České dráhy pozemek uklidit na vlastní náklady.

„Byla vybrána odborná firma a ve středu došlo k předání místa za účelem provedení úklidu pozemku a odstranění nezapsaných objektů. Při fyzické prohlídce a předání staveniště odborné firmě byly buňky zabezpečeny proti vniknutí a nebyly zde žádné osoby. Vlastní práce měly proběhnout v nejbližších dnech,“ sdělila mluvčí Rajnochová.

Tragédii se při návštěvě Brna, kde měl brífink k čtyřem stavbám velkého městského okruhu, věnoval i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Také podle jeho informací poptaly České dráhy odstranění buněk ve středu, tedy několik hodin před neštěstím.

„Když firma, která bude mít na starosti úpravu prostranství, staveniště přebírala, uzamčení těch prostor zkontrolovala. Buňky byly uzavřené, nepobývala tam žádná osoba. Muselo to znamenat, že se tam ti lidé v následujících hodinách bohužel dostali bez oprávnění, museli překonat zámek a zajištění těch buněk,“ konstatoval ministr.

Přiznal, že série událostí kolem brněnského nádraží, kde během krátké doby hořely vagony a dnes ráno s tragickým vyústěním i unimobuňky, je skličující.

„Spolu s policií významně posilujeme dohled nad místy, kde například zůstávají vlaky, které jsou často terčem vandalů, další závadové činnosti a sociálně patologických jevů. Uhlídat všechny ty plochy, podíváte-li se kolem, však není v lidských silách, ale určitě se budeme snažit i spolu s Policií ČR významně posílit ostrahu, aby nedocházelo k nešťastným událostem,“ přislíbil Kupka.

Zasáhněte, apelovaly městské části na ČD

O tom, že přebývání bezdomovců v lokalitě kolem brněnského nádraží bylo potenciální hrozbou, mluví i starosta městské části Brno-jih David Grund (ODS).

„Z toho, co víme, šlo o buňkoviště, ve kterém pobývala určitá skupina občanů, která si možná myslela, že nemá jinou alternativu. Ale opravdu čekáme na výsledky vyšetřování, informací je teď málo,“ upozornil.

Víc než monitorování problematické lokality prý v silách jeho úřadu nebylo. „Nezaregistrovali jsme přímo stížnosti ohledně páchání přestupků, nicméně protože se v okolí pohybovaly osoby, které tady přebývaly a ne vždy působily dobrým dojmem na okolí, tak jsme informace měli. Proto jsme také prostor monitorovali a žádali i majitele pozemku, aby uvedl místo do nějakého stavu, který by odpovídal okolnímu charakteru,“ sdělil Grund.

Stejně tak Brno-jih průběžně monitoruje další potenciálně problematické lokality na svém území, a to v součinnosti s policí nebo Společností Podané ruce.

„Strážníci vyráželi v této lokalitě na pravidelné kontroly, pozemek se stavebními buňkami ale nebyl přístupný. Poznatky o podobných lokalitách, kde se lidé bez domova zdržují nebo tam přespávají, strážníci předávají sociálním kurátorům, které často také doprovázejí. Do této oblasti se chodilo velmi často, i když ne konkrétně na tento pozemek,“ uvedl pro ČTK mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.

Že se konkrétně v brněnské Plotní ulici scházejí bezdomovci, se všeobecně vědělo. Mluvčí Brna-střed Kateřina Dobešová potvrdila, že městská část na řešení problému zhruba před dvěma lety u Českých drah rovněž apelovala.

„Kvůli stížnostem od obyvatel jsme oslovili majitele pozemku, zda by nezabezpečil objekty, aby se tady nescházeli lidé bez domova, kteří buňky využívali jako ubytovnu. Přespávali zde, pro občany to byl samozřejmě problém. Určitě je tato lokalita zařazena do obtížnějších z hlediska problémů s lidmi bez domova, kde je potřeba dohled,“ sdělila Dobešová na dotaz iDNES.cz.

První zjištění policie na místě požáru skutečně odpovídá tomu, že lidé, kteří v buňkách uhořeli, se do nich dostali v čase od středečního odpoledne do čtvrteční druhé hodiny ranní, kdy požár započal, neoprávněně. „Po vzniku požáru už ze silně zakouřeného prostoru nenašli cestu ven,“ uvedli policisté na Twitteru. Krátce po půl třetí vyšetřovatelé oznámili, že nutné úkony na místě právě dokončují.

Vaňková: Bezdomovců je asi 1 700

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) je přesvědčena, že město dělá pro lidi bez střechy nad hlavou maximum. „Máme naše sociální pracovníky, kteří právě ve spolupráci s městskou policií obchází tyto lokality, ví, kde se zdržují osoby bez domova, probíhá sociální práce s těmito osobami, je jim nabízeno, že mohou využít naše ubytovny, které stále nemají vyčerpané kapacity. Ale bohužel nacházejí se i místa, o kterých třeba nevíme, že se tam bezdomovci nacházejí, a pak může docházet k takovýmto tragédiím,“ řekla na brífinku.

Lokality v Plotní ulici se přitom tohle netýkalo. I Vaňková přiznala, že tohle místo bylo v hledáčku. Jenže to nestačilo.

„V posledních letech bylo zabezpečeno, byl tam zámek, zamřížovaná okna, a neměli jsme povědomost, že by se tady ty osoby dlouhodobě zdržovaly,“ prohlásila.

V Brně je podle jejích slov přibližně 1 700 bezdomovců. „Důležitější je, že 500 - 600 osob, které jsou na ulicích, nechtějí využívat ubytovny a nejsou nakloněni pomoci,“ povzdechla si.