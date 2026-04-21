Hasiči stále zasahují u požáru ve skladu plastů, přes noc se objevila další ohniska

„Nově vzniklá ohniska odhalíme buď termokamerou, nebo se objeví plamenné hoření. Ráno byla na místo znovu povolaná dronová služba. Zatím se nedá odhadnout, jak dlouho ještě na místě budeme, ale snad se podaří požár dnes zlikvidovat,“ uvedl Mikoška. Hasiči požářiště stále prolévají vodou, k hašení použili i pěnidlo.
Předběžný odhad škody je 50 milionů korun. Ta se však může ještě měnit, až ji zpřesní majitel firmy. Jedná se o firmu Maplast, která se podle informací na webu přes 35 let věnuje výrobě plastových dílů na zakázku od návrhu a vývoje přes výrobu forem, vstřikování po montáž.
Příčina požáru zatím není známá, vyšetřovatelé, kteří ji mají zjistit, jsou na místě od pondělí.
Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů
V pondělí po vypuknutí požáru hasiči doporučili lidem z okolí nevětrat kvůli zplodinám, které z místa unikaly. Několik hodin totiž stoupal nad místem požáru hustý tmavý dým. Ještě v pondělí v podvečer ale toto doporučení hasiči odvolali.