Hasiči stále zasahují u požáru ve skladu plastů, přes noc se objevila další ohniska

  9:23
Více než 24 hodin už zasahují hasiči ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky se v noci objevila další čtyři ohniska, která bylo nutné uhasit. Požár tak není dosud plně zlikvidovaný.

„Nově vzniklá ohniska odhalíme buď termokamerou, nebo se objeví plamenné hoření. Ráno byla na místo znovu povolaná dronová služba. Zatím se nedá odhadnout, jak dlouho ještě na místě budeme, ale snad se podaří požár dnes zlikvidovat,“ uvedl Mikoška. Hasiči požářiště stále prolévají vodou, k hašení použili i pěnidlo.

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na kilometry daleko. (20. dubna 2026)
Předběžný odhad škody je 50 milionů korun. Ta se však může ještě měnit, až ji zpřesní majitel firmy. Jedná se o firmu Maplast, která se podle informací na webu přes 35 let věnuje výrobě plastových dílů na zakázku od návrhu a vývoje přes výrobu forem, vstřikování po montáž.

Příčina požáru zatím není známá, vyšetřovatelé, kteří ji mají zjistit, jsou na místě od pondělí.

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V pondělí po vypuknutí požáru hasiči doporučili lidem z okolí nevětrat kvůli zplodinám, které z místa unikaly. Několik hodin totiž stoupal nad místem požáru hustý tmavý dým. Ještě v pondělí v podvečer ale toto doporučení hasiči odvolali.

KVÍZ: Co víte o víně?

Zavedení daně na tiché víno by ochránilo tuzemské vinaře před záplavou levného...

Každý Čech vypije za rok průměrně 20 litrů vína. Přestože evropského průměru kolem 36 litrů místní spotřebitelé zdaleka nedosahují, tuzemské vinařství má dlouhou tradici a na svá vína a vinařskou...

Jsou v pečicím papíru i starém nábytku a způsobují rakovinu, varuje toxikoložka

Premium
Toxikoložka Klára Hilscherová varuje před chemickými látkami, které se...

Co mají společného sáček na na popcorn a křeslo po babičce? Mohou v sobě skrývat látky, které jsou spojovány s řadou onemocnění, od neplodnosti po rakovinu. Takzvané endokrinní disruptory, které se...

Účelová likvidace rodiny, tvrdí majitel o demolici černé stavby, již bránil na střeše

Premium
Rodina Sklenářových se v pondělí 13. dubna 2026 loučila se svým domem v...

Místnosti jsou téměř prázdné, na podlaze leží jen několik krabic a venku na terase je seskládaný kuchyňský nábytek. I ten ale za pár hodin zmizí. Je pondělní dopoledne a rodina Sklenářových...

Nová dominanta centra Brna. Dům se zkoseným vrcholem připomíná slavný mrakodrap

Nový šestnáctipodlažní bytový dům vyrůstá ve vnitrobloku ulic Křenové a...

Brno získá novou výraznou dominantu díky vznikající druhé fázi projektu Nová Křenová. Ve vnitrobloku u této ulice se nyní staví šestnáctipodlažní bytový dům, který dosáhne výšky zhruba 60 metrů. Jeho...

„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestovali proti sjezdu sudetských Němců

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Víc než stovka lidí přišla v úterý protestovat na brněnskou radnici proti sjezdu sudetských Němců, který se má ve městě uskutečnit v květnu. Odpůrci akce převážně v důchodovém věku přinesli...

Unikátní zákrok v Brně. Elektrody „odemkly dveře“ do nádorových buněk v páteři

Lékaři z intervenční radiologie Masarykova onkologického ústavu provedli...

Jako teprve třetí v Česku provedli minulý týden lékaři z Masarykova onkologického ústavu v Brně takzvanou elektrochemoterapii. Díky ní ulevili od bolesti mladému pacientovi s neoperovatelným nádorem...

21. dubna 2026  5:15

Hrozbu uzavření školky ministerstvo zvrátilo, teď ve vzduchu visí další problém

Premium
Mateřská škola ve Viničných Šumicích na Brněnsku (30. března 2026)

Rodiče dětí, které navštěvují novou mateřskou školu ve Viničných Šumicích na Brněnsku, i sama obec si mohou oddechnout. Hrozbu uzavření školky kvůli původně odebranému kolaudačnímu razítku zvrátilo...

20. dubna 2026

Zbrojovka se vrací do první ligy! Po remíze Artisu s Táborskem má o postupu jasno

Gólová radost Gjorgievskiho ze Zbrojovky v zápase s Artisem

Po třech letech se fotbalisté brněnské Zbrojovky vracejí do nejvyšší soutěže. Lídr druhé ligy má jistotu po pondělní dohrávce 24. kola a remíze 1:1 mezi třetím Artisem Brno a druhým Táborskem....

20. dubna 2026  19:02,  aktualizováno  19:37

Nebude rezervace v hotelu? Nebude ani kolaudace, popsala policie v dotační kauze

SmartPark

Jak pokroucený byl údajně systém při udělování dotace ve výši 340 milionů korun pro brněnské inovační centrum, popsali podrobně policisté v usnesení o zahájení trestního stíhání. Ve středu všeho dění...

20. dubna 2026  17:39

Končí Ďaloga, Holland, Krošelj i další. Hokejová Kometa hlásí sedm odchodů

Střídání brankářů. Do brány se v zápase s Pardubicemi musel postavit i náhradní...

Sedmička hokejistů už v hokejové Kometě Brno pokračovat nebude. S týmem se loučí slovinský gólman Gašper Krošelj, obranu opouštějí Tomáš Bartejs se Slovákem Markem Ďalogou a Kanaďanem Rhettem...

20. dubna 2026  15:49

Soukmenovci SPD jdou do voleb v Brně vlastní cestou. Nechtěli nás, tvrdí

Trikolora, Svobodní a hnutí PRO jdou do komunálních voleb v Brně v roce 2026...

Poslední čtyři roky chodily s hnutím SPD blízké menší strany do každých voleb ruku v ruce, aby zlepšily šanci na dobrý výsledek. Jenže tentokrát Trikolora, Svobodní a hnutí PRO do komunálních voleb v...

20. dubna 2026  13:46

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahovali u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

20. dubna 2026  7:39,  aktualizováno  13:28

Spěch se nevyplatil. Policisté ukázali, jak řidiči před nimi předjížděli na plné čáře

Policisté nachytali řidiče při předjíždění přes plnou čáru

Množství zatáček a nepřehledné horizonty činí ze silnice I/54 mezi Slavkovem u Brna a Žarošicemi nebezpečnou cestu, na které za posledních pět let napočítala policie skoro stovku dopravních nehod se...

20. dubna 2026  12:13

Nevděčnost i privilegium. Pruša o Žabinách, reprezentaci i odchodech do WNBA

Udivený kouč brněnských Žabin Viktor Pruša během zápasu s Levharticemi Chomutov.

Po vyhraném semifinále ženské basketbalové ligy si trenér brněnských Žabin Viktor Pruša jen spokojeně promnul plnovous a v tváři se mu zračila úleva. Dokázal klub, kterému podle zlých jazyků skončila...

20. dubna 2026  9:15

Bojíme se snad úspěchu? ptá se ostravská kapitánka. Její tým zase musí dohánět

Michaela Vacková (vpravo) z SBŠ Ostrava se snaží zastavit Valentýnu Veselou z...

Pod tíhou historicky prvního boje o medaile se basketbalistkám SBŠ Ostrava podlomily nohy. Byly rozklepané, zbrklé, měly hodně ztrát a nepřesných střel, načež první utkání o třetí místo v nejvyšší...

20. dubna 2026  8:52

Staré tramvaje s harmonikou dojezdily už i v Brně, loučily se s nimi stovky lidí

V Brně se stovky lidí loučily s tramvajemi typu Tatra K2. Na památku v Brně...

Jedny z netypičtějších červených tramvají, které po Brně jezdily bezmála 60 let, jsou minulostí. Loučení s typem Tatra K2 z dílny pražského ČKD, který šel v jihomoravské metropoli jednoduše poznat...

20. dubna 2026  5:30

