Na Blanensku hořelo v pečovatelském domě, budovu muselo opustit 25 lidí

Hasiči o požáru dostali informaci krátce před půl sedmou, pod kontrolu ho dostali během 20 minut. „Objekt opustilo 25 lidí, z tohoto počtu pomohli ze zakouřených prostor 15 osobám zasahující hasiči,“ uvedl jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
Záchranáři všem lidem změřili saturaci kyslíkem a pečovatelky, které se nadýchaly více kouře, vzali na pozorování do nemocnice. Ještě večer se ale vrátily. Z klientů nejel do nemocnice nikdo.
„Kouř se dostal rekuperační jednotkou jen do jednoho patra ubytovací části. Díky požární signalizaci přijeli hasiči velmi rychle a požár uhasili. Zahořelo na gauči pod skleněným atriem. Nevíme, jestli to byla kombinace světla, tepla a sucha, jestli došlo k samovznícení textilie. Oheň se dál nerozšířil,“ řekla ředitelka organizace Paprsek Marie Wetterová.
Po uhašení požáru hasiči z budovy vynesli ohořelý nábytek a prostory odvětrali přetlakovou ventilací. Změřili koncentraci škodlivin a po deváté hodině řekli, že prostory jsou bezpečné. Část klientů přesto ještě spala v náhradních domácnostech.
Vyšetřoval předběžně vyčíslil škodu na dva a půl milionu korun. „Uchráněné hodnoty dosahují deseti milionů. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření,“ řekl Mikoška.
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Následky požáru domova seniorů v Brně. Desítky klientů dočasně přestěhují
Hasiči během zásahu vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči z Jihomoravského kraje a také jednotky z přilehlé oblasti Pardubického kraje.
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29. června 2026