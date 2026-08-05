K požáru hasiči vyjížděli krátce po půl dvanácté. Kvůli zásahu museli směr na Brno na několik desítek minut uzavřít, pak se jezdilo jedním pruhem.
Policisté odkláněli dopravu na 41. kilometru u Podivína na souběžnou silnici do Hustopečí, kde se řidiči mohli na dálnici vrátit.
„Plameny jsme dostali brzy po příjezdu pod kontrolu,“ napsali krajští hasiči na svém Facebooku.
Aby plameny mohli dohasit, museli vyklidit nákladový prostor. Převážené sušenky tak skončily na silnici.
Požár byl uhašen krátce před druhou odpoledne. Událost se obešla bez zranění.
Škoda je prozatím odhadnuta na 1,5 milionu korun. Příčinou požáru byl technický problém na kole návěsu.
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