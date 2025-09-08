Neházejte nedopalky z balkonů, apeluje starostka. Od jednoho vyhořela lodžie

O květnovém požáru lodžie ve druhém patře informovala v letním zpravodaji městské části starostka Nového Lískovce.
„Podle hasičů požár způsobil nedopalek odhozený kuřákem ve vyšším patře, který asi vítr zanesl na lodžii. Na ní se vznítil kočárek, ve kterém naštěstí nebylo v té chvíli dítě,“ popsala Jana Drápalová (Zelení).
Požár podle ní způsobil škodu na domě i bytě ve výší stovek tisíc korun. Městská část podala trestní oznámení na neznámého pachatele a pokud bude dopaden, bude platit nejen škodu, ale i zásah integrovaného záchranného systému.
Policisté nicméně zatím viníka neodhalili. „Zjišťujeme konkrétní odpovědnost,“ informoval jejich mluvčí David Chaloupka. Starostka je už skeptická. „Obávám se, že to skončí odložením bez nějakého postihu,“ řekla redaktorovi iDNES.cz.
Ve zpravodaji zároveň přidala apel, aby lidé dodržovali zákaz kouření ve společných prostorách i na balkonech bytových domů. „Nejen, že kouř obtěžuje sousedy, ale bohužel odhazování nedopalků je běžný jev, jak vidíme na zemi pod balkony velmi často. Lidé si pravděpodobně vůbec neuvědomují, že tím mohou způsobit vážné neštěstí a velkou škodu i ohrozit obyvatele domů na zdraví a životě,“ zmínila Drápalová.
Zároveň upozornila, že za porušení domovního a požárního řádu hrozí v obecních bytech výpověď pro hrubé porušení nájemní smlouvy. Kromě kouření je zakázáno také vyhazování předmětů z oken a balkonů, což se týká rovněž nedopalků.