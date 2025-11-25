Škodu při požáru na letišti v Brně hasiči odhadli na 20 milionů, příčinu zjišťují

Autor: ,
  8:55
Předběžná škoda po pondělním požáru v areálu brněnského letiště je 20 milionů korun, příčina jeho vzniku zůstává v šetření. Hořelo v hangáru, kde se opravují letadla, požár zasáhl část haly a přístavek. Nikdo se nezranil.
Fotogalerie4

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár hangáru, v němž se opravují letadla. (24. listopadu 2025) | foto: HZS JmK

„Jde o předběžnou výši škody, bude se ještě upřesňovat,“ upozornil mluvčí hasičů Jan Dvořák.

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár hangáru, v němž se opravují letadla. (24. listopadu 2025)
Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár hangáru, v němž se opravují letadla. (24. listopadu 2025)
Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár hangáru, v němž se opravují letadla. (24. listopadu 2025)
Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár hangáru, v němž se opravují letadla. (24. listopadu 2025)
4 fotografie

Hasiči přijali informaci o požáru na letišti v brněnských Tuřanech po šesté hodině ráno a vyhlásili třetí stupeň poplachu, což svědčí o závažnosti, kterou události zprvu přisuzovali. Na místo povolali postupně čtrnáct jednotek, jejichž příjezd brzdil čerstvě napadaný sníh.

První na místo dorazili profesionální hasiči brněnského letiště. Požár se podařilo zlikvidovat před půl osmou ráno. Plameny zasáhly zadní část hangáru, v němž se opravují letadla, a vnější přístavek.

„Objekt neprovozuje Letiště Brno, nesouvisí s terminálem pro cestující,“ řekl vedoucí přepravního provozu na letišti Radek Lang.

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Podle letového řádu se ráno a dopoledne s žádnými přílety a odlety pravidelných linek či charterových letů v Tuřanech nepočítalo. Až v odpoledních hodinách a večer byly v plánu přílety linek z Milána a Londýna a odlet letadla na ostrov Phuket do Thajska a opět do Londýna.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele...

Škola zakázala velké výstřihy a nošení tepláků, podle inspekce chybovala

Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků....

Velký rozruch vzbudila novinka brněnské Základní školy Sirotkova, která ve školním řádu stanovila jasná pravidla oblékání. Žáci a žákyně od letošního září nesmějí chodit do školy v teplácích ani v...

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi pět tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat a nerozšířil se na další objekty. Podle informací ČTK šlo o hangár,...

V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21....

Rozsvícením rovnou tří vánočních stromů v centru Brna v pátek slavnostně začínají v plné šíři zdejší vánoční trhy. Na hlavním náměstí Svobody stojí dvanáctimetrová jedle, kterou zdobí 3,5 kilometru...

Elektrický proud znetvořil muži ruku, díky lékařům z Brna se vyhnul amputaci

Osmatřicetiletého muže zasáhl elektrický proud, lékaři v Brně mu zachránili...

Osmatřicetiletý Tomáš se letos v červnu při práci dostal do kontaktu s uvolněným telefonním kabelem, který visel z vedení vysokého napětí. Když se ho pokusil odstranit, zasáhl jej elektrický proud....

Škodu při požáru na letišti v Brně hasiči odhadli na 20 milionů, příčinu zjišťují

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

Předběžná škoda po pondělním požáru v areálu brněnského letiště je 20 milionů korun, příčina jeho vzniku zůstává v šetření. Hořelo v hangáru, kde se opravují letadla, požár zasáhl část haly a...

25. listopadu 2025  8:55

Koňský povoz, vyhlídkové kolo i zimní kino. Na co lákají znojemské vánoční trhy

Znojemský advent

Barevnými světly a množstvím dekorací ožijí od pátku 28. listopadu ulice v centru Znojma. Den na to otevřou své stánky i trhovci na Masarykově náměstí. Koupit tam dárek svým blízkým nebo si pochutnat...

25. listopadu 2025  5:20

Praha, Brno a zase Praha. Jak se Miroslav Ševčík z SPD kolem voleb „stěhoval“

Miroslav Ševčík, lídr kandidátky SPD v Jihomoravském kraji ve sněmovních...

Před říjnovými parlamentními volbami svítilo u jihomoravského lídra SPD Miroslava Ševčíka v kolonce bydliště Brno, přestože je jako bývalý děkan Vysoké školy ekonomické v Praze dekády spojený právě s...

24. listopadu 2025  16:40

Němci chtějí odvézt jen desetinu odpadu z Heršpic, ministerstvo sází na policii

Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317...

Ministerstvo životního prostředí čeká další kolo jednání s bavorskými úřady o odvozu více než 300 tun nelegálně uloženého odpadu v brněnských Horních Heršpicích. Končící Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL)...

24. listopadu 2025  15:58

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi pět tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat a nerozšířil se na další objekty. Podle informací ČTK šlo o hangár,...

24. listopadu 2025  7:30,  aktualizováno  15:42

RECENZE: 101 způsobů, jak vyhynout. Z Darwinových cen je předvídatelný blábol

Divadlo Husa na provázku představilo novinku Darwin & co. s podtitulem 101...

Divadlo Husa na provázku přizvalo spisovatele Petra Šestáka, jehož knihu Vyhoření loni převedlo do hry Jednou nám za to děcka poděkujou, aby pro ně zdramatizoval téma takzvané Darwinovy ceny –...

24. listopadu 2025  15:39

Družstevní bydlení v Brně bude i pro singles, musí však mít nadstandardní příjem

Výstavba bytového domu.

Nejen páry a lidé s dětmi si budou moct výhodně pořídit družstevní byty, které plánuje postavit Brno na Kamenném vrchu. Nově se tato možnost otevírá také pro zájemce žijící samostatně, takzvané...

24. listopadu 2025  15:04

Vánoční trhy z výšky. V Brně nad ně létá balon, lístky ale získají jen vyvolení

Novinkou vánočních trhů v Brně je let ukotveným horkovzdušným balónem, který se...

Vánoční trhy a horkovzdušný balon. Dvě zdánlivě neslučitelné věci se letos spojily v Brně. O víkendech si mohou lidé ve dvouhodinových blocích užít let nad centrem města, v ukotveném balonu stoupají...

24. listopadu 2025

Curacao na mistrovství světa? Zázrak, jsme jako půl Brna, říká Cicilia

Rigino Cicilia přišel do Zbrojovky v září, ale kvůli nedotrénovanosti se zatím...

Pomerančový likér, stálé slunce a nyní... fotbal! Ostrov Curacao, který byl ještě v roce 2010 součástí Nizozemských Antil, bude vystupovat na jedné z nejsledovanějších akcí planety. Země patřící do...

24. listopadu 2025  9:44

ODS vypoví kvůli sporům s ANO koaliční smlouvu v Blansku

Takto v roce 2022 Lenka Dražilová a Jiří Crha (druhá a třetí zleva)...

Vládnoucí koalice v Blansku končí. ODS kvůli sporům s ANO vypoví koaliční smlouvu. K vyřešení radniční krize nepomohlo ani víkendové smírčí jednání, které svolal starosta Jiří Crha (ODS)....

23. listopadu 2025  12:20

Je správné, aby za Lužánkami vyrostla živá čtvrť s fotbalem i byty, míní architekt

Architekt Ondřej Chybík (říjen 2025)

Zatímco v Brně se nová hokejová aréna teprve staví, její „menší sestra“ v Jihlavě už se před pár dny otevřela. Moderní hala na Vysočině vznikala pod rukama týmu brněnských architektů kolem Ondřeje...

23. listopadu 2025  10:23

Jasné výhry favoritek. USK Praha nastřílel 118 bodů, Žabiny experimentovaly

Emma Merriweatherová z Basketu Ostrava se snaží odpoutat od bránící Shante...

Basketbalistky USK Praha zvítězily v Brandýse nad Labem 118:59 a vyhrály i osmý zápas v ligové sezoně. Nejlepší střelkyní euroligových šampionek byla Janelle Salaünová s 22 body.

22. listopadu 2025  21:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.