Škodu při požáru na letišti v Brně hasiči odhadli na 20 milionů, příčinu zjišťují

„Jde o předběžnou výši škody, bude se ještě upřesňovat,“ upozornil mluvčí hasičů Jan Dvořák.
Hasiči přijali informaci o požáru na letišti v brněnských Tuřanech po šesté hodině ráno a vyhlásili třetí stupeň poplachu, což svědčí o závažnosti, kterou události zprvu přisuzovali. Na místo povolali postupně čtrnáct jednotek, jejichž příjezd brzdil čerstvě napadaný sníh.
První na místo dorazili profesionální hasiči brněnského letiště. Požár se podařilo zlikvidovat před půl osmou ráno. Plameny zasáhly zadní část hangáru, v němž se opravují letadla, a vnější přístavek.
„Objekt neprovozuje Letiště Brno, nesouvisí s terminálem pro cestující,“ řekl vedoucí přepravního provozu na letišti Radek Lang.
|
Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů
Podle letového řádu se ráno a dopoledne s žádnými přílety a odlety pravidelných linek či charterových letů v Tuřanech nepočítalo. Až v odpoledních hodinách a večer byly v plánu přílety linek z Milána a Londýna a odlet letadla na ostrov Phuket do Thajska a opět do Londýna.