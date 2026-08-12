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U Břeclavi hořel les plný munice, kterou tam kdysi rozmetal výbuch továrny

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  11:48aktualizováno  13:49

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Hasiči zasahují u požáru lesa u Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů do okolí. Pyrotechnici ji odstraňují dosud. (12. srpna 2026) | foto: HZS JMK

Hasiči ve středu asi dvě hodiny zasahovali u požáru lesa u Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Pyrotechnici ji odstraňují dosud. Dnešní událost byla bez zranění a škoda po požáru je 10 tisíc korun, informoval mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Doplnil, že žádná munice hlášena nebyla. Nikdo se nezranil.

Požár v Bořím lese měli hasiči nahlášený zhruba deset minut před jedenáctou dopoledne, asi za půl hodiny jej dostali pod kontrolu. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných, zasahovalo tedy u něj více jednotek. „Šlo o požár na ploše asi půl hektaru, zapojilo se deset jednotek,“ uvedl mluvčí. Jednalo se tedy zhruba o 50 hasičů.

Továrnu Muna se při osvobozování rozhodla zlikvidovat sovětská armáda, vyhodila ji do povětří. Výbuch rozmetal munici na 750 hektarech. V 90. letech nechal stát 250 hektarů vyčistit.

Hasiči zasahují u požáru lesa u Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů do okolí. Pyrotechnici ji odstraňují dosud. (12. srpna 2026)

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Zbývající plochu od roku 2015 prohledávají pyrotechnici. Ze země vyzvedli desítky tisíc kusů malorážového střeliva, dělostřeleckých a ručních granátů, nábojů do kulometů či iniciátorů.

Boří les je součástí Lednicko-valtického areálu. Na neúrodné písčité půdě ho založili Lichtenštejnové. Lákavý je hlavně pro cyklisty, kteří se vydávají po stezkách k historickým památkám, jako je Dianin chrám, kaple sv. Huberta nebo Tři Grácie. Veřejnosti je tedy přístupný, až na oblasti, ve kterých se právě pohybují pyrotechnici.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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