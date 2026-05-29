Hořela fasáda brněnského obchodního centra, vzplála od palet

Autor: ,
  18:14
Hlídka brněnských strážníků si v pátek okolo čtvrté hodiny odpolední všimla požáru dřevěných palet, od nichž začala hořet fasáda Obchodního centra Perla v brněnských Žabovřeskách. Přivolali záchrannou službu a hasiče, společně se kterými pomohli evakuovat 50 lidí z vnitřních prodejen.
Požár fasády OC Perla v brněnských Žabovřeskách (29. května 2026)

Požár fasády OC Perla v brněnských Žabovřeskách (29. května 2026) | foto: HZS JMK

„Když si hlídka hořících palet všimla, plameny již nabraly na síle a hořet začala i budova. Přivolali hasiče, záchrannou službu i policisty a operační středisko městské policie vyslalo další hlídky na pomoc,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Hasiči požár uhasili a odvětrávají zakouřené prostory, nikdo se nezranil, doplnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Strážníci se potom podíleli na evakuaci asi 50 zákazníků a zaměstnanců z prodejen. Dvě hlídky uzavřely pro veřejnost vstup do budovy a další strážníci kyvadlově usměrňovali dopravu v Korejské ulici.

Na místě jsou i státní policisté. „Přesná příčina požáru je nadále v šetření. Probíhá ohledání místa činu,“ uvedli na síti X.

