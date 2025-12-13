Majitel naplnil dům v Brně odpadky. Hasiči požár likvidovali přes 30 hodin

  17:35
Na více než třicet hodin zaměstnalo hasiče hašení domu plného odpadků v brněnských Žabovřeskách. U ohně zasahovali od páteční čtvrté hodiny ranní, s hašením skončili až dvě hodiny po sobotním poledni.

Stejný dům vzplál v brněnské vilové čtvrti už ve středu večer a zásah hasičů trval do čtvrtečního večera.

„Zranil se při tom jeho obyvatel, který skončil v péči záchranné služby. Nyní hasiči žádné zranění neevidují,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška. „V domě byl vrstvený odpad a mohlo se stát, že po prvním požáru ještě něco žhnulo,“ doplnil.

Odpad v celém domě i jeho okolí jim práci komplikoval. „Dohašování takového typu požáru je časově i fyzicky velmi náročné a také nebezpečné,“ dodal mluvčí s tím, že škoda i příčina vzniku zůstávají v šetření.

Policista zastavil hořící auto kladivem, zabránil tak střetu v křižovatce

Ke kontrole objektu hasiči přivolali statika, k odstraňování odpadu pak kolový nakladač. K domu také přistavili několik kontejnerů na odpad.

Hasiči se u zásahu střídali celý den. V noci na sobotu na místě zůstala dobrovolná jednotka pro dohled nad požářištěm.

„V sobotu ráno jsme na místo vyslali další techniku. Hasiči dohašovali skrytá ohniska a na závěr stabilizovali podle pokynů statika štítovou zeď. Před odjezdem znovu zkontrolovali celý objekt termokamerou. Zásah jsme ukončili krátce po 14. hodině. Večer na místo dorazí jednotka, aby znovu zkontrolovala požářiště,“ doplnil Mikoška.

Mluvčí připomněl případ ze začátku listopadu, kdy hasiči zasahovali u požáru střechy rodinného domu ve Veverské Bítýšce na Brněnsku. Uvnitř našli mrtvého staršího muže, obyvatele domu. Patrně se nadýchal zplodin hoření. I tento dům byl zaskládaný různým harampádím.

