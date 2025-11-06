Další požár v domě plném harampádí, kde zemřel muž. Tentokrát ve sklepě

Autor: ,
  11:06
Hasiči stále zasahují v rodinném domě ve Veverské Bítýšce na Brněnsku, kde ve středu odpoledne vypukl požár. Dnes ráno likvidovali nové ohnisko ve sklepě, na místě zůstanou minimálně do odpoledne.

Ve středu našli hasiči uvnitř domu mrtvého staršího muže, který v něm bydlel. Patrně se nadýchal kouře.

„Ve sklepě se rozhořelo další ohnisko a hasiči museli nasadit tímto směrem další vodní proud. Na místě budeme minimálně do odpoledne, budeme hlídat další možná ohniska a případně dohašovat,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška.

Hasiči ve středu 5. listopadu 2025 ve Veverské Bítýšce na Brněnsku likvidovali požár rodinného domu plného harampádí, uvnitř našli mrtvého staršího muže.
Hasiči ve Veverské Bítýšce na Brněnsku zasahují u požáru střechy rodinného domu. Uvnitř našli mrtvého staršího muže, obyvatele domu. (5. listopadu 2025)
Hasiči ve Veverské Bítýšce na Brněnsku zasahují u požáru střechy rodinného domu. Uvnitř našli mrtvého staršího muže, obyvatele domu. (5. listopadu 2025)
Hasiči ve středu 5. listopadu 2025 ve Veverské Bítýšce na Brněnsku likvidovali požár rodinného domu plného harampádí, uvnitř našli mrtvého staršího muže.
Doplnil, že příčina vzniku požáru a výše škody jsou předmětem vyšetřování.

Hlášení o požáru střechy rodinného domu přijali hasiči ve středu v 14:49. Vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu, zasahovalo 80 hasičů z třinácti jednotek. Plameny se podařilo lokalizovat po 19:15, likvidace požáru dosud ohlášena není. „Požár jsme hasili i s pomocí výškové techniky,“ uvedl ve středu mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Obyvatel domu zřejmě shromažďoval různé harampádí, podle hasičů jím byl dům naplněný až po střechu, což práci značně ztěžovalo.

