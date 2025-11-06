Další požár v domě plném harampádí, kde zemřel muž. Tentokrát ve sklepě

Ve středu našli hasiči uvnitř domu mrtvého staršího muže, který v něm bydlel. Patrně se nadýchal kouře.
„Ve sklepě se rozhořelo další ohnisko a hasiči museli nasadit tímto směrem další vodní proud. Na místě budeme minimálně do odpoledne, budeme hlídat další možná ohniska a případně dohašovat,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška.
Doplnil, že příčina vzniku požáru a výše škody jsou předmětem vyšetřování.
Hlášení o požáru střechy rodinného domu přijali hasiči ve středu v 14:49. Vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu, zasahovalo 80 hasičů z třinácti jednotek. Plameny se podařilo lokalizovat po 19:15, likvidace požáru dosud ohlášena není. „Požár jsme hasili i s pomocí výškové techniky,“ uvedl ve středu mluvčí hasičů Petr Příkaský.
Obyvatel domu zřejmě shromažďoval různé harampádí, podle hasičů jím byl dům naplněný až po střechu, což práci značně ztěžovalo.