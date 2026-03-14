Na Vyškovsku hořel rodinný dům. Požár zhoršil vítr, škoda jde do milionů

  17:07
Škodu několik milionů korun způsobil podle prvních odhadů vyšetřovatele sobotní požár garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku. Zřejmě kvůli silnému větru se oheň rozšířil i na střechu domu, kterou poškodil. Plameny poničily i další dva sousední rodinné domy.

Požár garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku (14. března 2026) | foto: HZS JMK

Hlášení o požáru hasiči dostali kolem půl druhé odpoledne. Pod kontrolu jej dostali o necelou hodinu později a dohašování stále pokračuje.

„Po příjezdu na místo jsme vyhlásili druhý stupeň poplachu, odpojili elektřinu a plyn. Nyní rozebíráme střechu rodinného domu, pomocí termokamery hledáme případní další ohniska,“ uvedl po 16. hodině mluvčí krajských hasičů Jan Dvořák.

Hasiči museli strhnout dřevěnou konstrukci střechy nad garáží, protože hrozilo, že se zřítí. Ve dvojgaráži také shořela dvě auta.

Hasiči nyní ve spolupráci se starostou obce zajišťují pro obyvatele rodinného domu náhradní ubytování. Při požáru nebyl nikdo zraněn.

