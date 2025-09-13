Deset lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté

  9:18
Hasiči v sobotu nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční nadýchali kouře, řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Požár zasáhl byt v bytovém domě v Koželužské ulici a předběžná škoda činí 4,5 milionu, příčinu hasiči zatím zjišťují, řekl mluvčí hasičů Filip Venclovský.

Deset lidí se nedýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté. (13. září 2025) | foto: Policie ČR

Hasiči na místo podle mluvčího přijeli za sedm minut a požár byl již plně rozvinutý. Hořelo v bytě v patře nad zvýšeným přízemím. „Pomocí žebříku jsme pomohli zachránit 17 lidí, 12 lidí se z domu evakuovalo samo. Oheň jsme uhasili za 11 minut, ráno už se někteří lidé mohli vrátit do okolních bytů,“ řekl Venclovský.

Z deseti zraněných byli také tři policisté, řekl ČTK mluvčí policie Pavel Šváb, jeden z nich byl mezi těmi, které záchranáři převezli do nemocnice. Policisté byli na místě o chvilku dříve než hasiči a pokusili se pomoct ještě před příjezdem hasičů, uvedl na síti X.

