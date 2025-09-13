Deset lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté

Hasiči na místo podle mluvčího přijeli za sedm minut a požár byl již plně rozvinutý. Hořelo v bytě v patře nad zvýšeným přízemím. „Pomocí žebříku jsme pomohli zachránit 17 lidí, 12 lidí se z domu evakuovalo samo. Oheň jsme uhasili za 11 minut, ráno už se někteří lidé mohli vrátit do okolních bytů,“ řekl Venclovský.
Z deseti zraněných byli také tři policisté, řekl ČTK mluvčí policie Pavel Šváb, jeden z nich byl mezi těmi, které záchranáři převezli do nemocnice. Policisté byli na místě o chvilku dříve než hasiči a pokusili se pomoct ještě před příjezdem hasičů, uvedl na síti X.
