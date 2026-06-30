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Po požáru bytu jsou dva lidé ve vážném stavu, ženu museli resuscitovat

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  9:43aktualizováno  9:59

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V Břeclavi hořel byt, dva lidé skončili ve vážném stavu v nemocnici. (30. června 2026) | foto: HZS JMK

Hasiči dnes ráno zasahovali v Břeclavi u požáru bytu, z bytového domu se evakuovalo dvanáct lidí. Další dva z bytu záchranáři převezli ve vážném stavu do nemocnice, ženu museli resuscitovat. Oběma zplodiny poškodily dýchací cesty, což je ohrožovalo na životě, a také utrpěli popáleniny.

K požáru hasiči vyjížděli po šesté hodině ráno. „Hasiči z bytu vynesli dvě osoby, v péči záchranářů skončili celkem tři lidé. Z bytového domu se evakuovalo 12 osob,“ popsali hasiči.

V Břeclavi hořel byt, dva lidé skončili ve vážném stavu v nemocnici. (30. června 2026)

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Záchranáři dva lidi přepravili do nemocnic. „Dva pacienty ve vážném stavu jsme po ošetření transportovali na urgentní příjmy,“ řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Jednalo o muže a ženu seniorského věku, oba hasiči vynesli z bytu ven. „Utrpěli nějaké popáleniny, ale mnohem závažnější u nich bylo inhalační trauma, které je ohrožovalo na životě,“ upřesnila Bothová. Jedná se o vážné poškození dýchacích cest po vdechnutí kouře nebo zplodin hoření.

Ženu po resuscitaci záchranáři převezli do břeclavské nemocnice, muže na řízené ventilaci transportovali letecky do fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích. V péči měli záchranáři ještě jednoho člověka, toho po ošetření ponechali na místě.

Hasiči požár zlikvidovali krátce po sedmé hodině. Jeho příčinu a výši škody zjišťují.

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