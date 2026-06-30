Po požáru bytu jsou dva lidé ve vážném stavu, ženu museli resuscitovat

K požáru hasiči vyjížděli po šesté hodině ráno. „Hasiči z bytu vynesli dvě osoby, v péči záchranářů skončili celkem tři lidé. Z bytového domu se evakuovalo 12 osob,“ popsali hasiči.
Záchranáři dva lidi přepravili do nemocnic. „Dva pacienty ve vážném stavu jsme po ošetření transportovali na urgentní příjmy,“ řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.
Jednalo o muže a ženu seniorského věku, oba hasiči vynesli z bytu ven. „Utrpěli nějaké popáleniny, ale mnohem závažnější u nich bylo inhalační trauma, které je ohrožovalo na životě,“ upřesnila Bothová. Jedná se o vážné poškození dýchacích cest po vdechnutí kouře nebo zplodin hoření.
Ženu po resuscitaci záchranáři převezli do břeclavské nemocnice, muže na řízené ventilaci transportovali letecky do fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích. V péči měli záchranáři ještě jednoho člověka, toho po ošetření ponechali na místě.
Hasiči požár zlikvidovali krátce po sedmé hodině. Jeho příčinu a výši škody zjišťují.