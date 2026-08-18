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Těžká životní zkouška v 80 letech. Požár vzal seniorům domov, pojistka škodu nepokryje

  6:01
Požár bytu v Břeclavi připravil dvojici seniorů o domov.

Požár bytu v Břeclavi připravil dvojici seniorů o domov. | foto: koláž iDNES David Votruba / HZS JMK

V Břeclavi hořel byt, dva lidé skončili ve vážném stavu v nemocnici. (30....
Zničený byt po požáru.
Zničený byt po požáru.
V Břeclavi hořel byt, dva lidé skončili ve vážném stavu v nemocnici. Jednoho...
5 fotografií
V téměř 80 letech už člověk nepočítá s tím, že by musel budovat svůj domov od úplného začátku. Manželský pár z Břeclavi však do této situace uvrhl jediný ranní požár, když je posledního červnového dne během několika minut připravil o střechu nad hlavou.

„V úterý 30. června přišli při požáru bytu způsobeného zkratem elektroinstalace o celý svůj domov a veškerý majetek,“ shrnuje počátek tragédie i závěry vyšetřovatelů vnučka Žaneta Koller.

Po požáru bytu jsou dva lidé ve vážném stavu, ženu museli resuscitovat

Záchranným složkám se sice podařilo oba seniory z plamenů dostat živé, oheň však manželům způsobil vážné zdravotní komplikace.

„Dědeček měl značné popáleniny těla a několik dní následně v nemocnici strávil v umělém spánku,“ doplňuje vnučka s tím, že oba její prarodiče zachránili hasiči nejspíš úplně na poslední chvíli.

Celá tragédie je z lidského hlediska o to bolestnější, čím si už manželé v minulosti prošli. Pro oba se totiž nejedná o první těžkou životní zkoušku, které musí čelit. V minulosti už oba úspěšně svedli boj s rakovinou.

Místo klidného a ničím nerušeného stáří nyní senioři stojí před další obrovskou překážkou. Musí se nejen zotavovat z následků požáru, ale i řešit ztrátu domova. Z jejich bytu momentálně zůstaly jen zbytky.

„Přestože byli pojištěni, sjednané pojištění bohužel nepokryje skutečný rozsah škod ani náklady na obnovu bydlení a pořízení základního vybavení,“ doplňuje vnuk Zdeněk Baláš tuto bezvýchodnou ekonomickou situaci na portálu Donio, kde běží sbírka na pomoc seniorům s obnovou domova.

Zapálil byt a zamkl v něm spící sousedku, k níž se vetřel. Muže viní z pokusu o vraždu

Událost pro ně představuje zátěž, při které opět potřebují obrovskou dávku vnitřní síly, aby se dokázali postavit zpět na nohy. „Naším největším přáním je pomoci jim vrátit důstojné bydlení a ukázat jim, že v této těžké chvíli na všechno nejsou sami,“ vysvětluje Baláš hlavní motivaci rodiny.

Z vybraných prostředků se podle něj uhradí nezbytná obnova a opravy bytu po požáru. Finance poslouží i k nákupu zničeného nábytku, spotřebičů, oblečení a obuvi.

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