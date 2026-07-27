Černý dým nad Ivančicemi. Požár zachvátil poštu, záchranáři ošetřili 18 lidí

Hasiči jsou na místě a zasahují, z bytů v patrech nad poštou evakuovali několik desítek lidí.
Na místě mají několik vozů včetně velkokapacitní sanitky také záchranáři.
„V tuto chvíli našima rukama prošlo osmnáct pacientů. Většinou jde o lidi, kteří se nadýchali zplodin nebo jsou ve stresové situaci, takže jim poskytujeme pomoc,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Požár vypukl kolem 14. hodiny, kdy začalo hořet na střeše přístavby. „Odtud se rozšířil po fasádě bytového domu až do čtvrtého podlaží,“ sdělil mluvčí hasičů Filip Venclovský.
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Pod kontrolu plameny dostali zhruba o hodinu později. „Nyní jej dohašujeme a odvětráváme prostory,“ sdělil po 15:30 Venclovský s tím, že postupně z místa stahují již nepotřebnou techniku.
Vedení města na sociálních sítích informovalo občany, aby zavřeli okna a nevětrali.
„Pokud možno nevjíždějte do centra, HZS potřebuje nejvíc místa na Komenského náměstí,“ vyzvala radnice místní po 14. hodině.