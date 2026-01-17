Hasiči bojují s požárem nedaleko brněnského centra, z místa stoupal černý dým

  18:03
Hasiči v Brně zasahují u požáru přízemního domu ve Francouzské ulici nedaleko centra města. Z místa stoupal před soumrakem hustý černý dým. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu.
Francouzská ulice je neprůjezdná, na místě je mnoho hasičských vozidel a také sanitky.

Mluvčí hasičů Jan Dvořák uvedl, že podle prvotních informací jde o požár nízké budovy, jehož další šíření se podařilo zastavit.

„Jde o požár přízemní budovy o velikosti odhadem asi dvacet krát dvacet metrů. Požár už se dál nešíří, pracujeme na jeho dohašení, postupně rozebíráme konstrukce. Zatím to vypadá, že dům byl opuštěný, nikdo uvnitř nebyl, ani se s námi nikdo nespojil, že by někoho postrádal,“ doplnil mluvčí hasičů.

Lidé z okolních domů, kteří zásah sledují, popsali, že by mohly hořet například pneumatiky nebo jiný materiál uskladněný v areálu ve vnitrobloku.

