Uvnitř shořelého auta bylo lidské tělo, totožnost pomůže určit analýza DNA

Ve věku 69 let náhle ve středu zemřel senátor a lékař Roman Kraus. O úmrtí informovala jeho strana ODS, jejímž byl členem od roku 1995. Ve funkci senátora Kraus působil od roku 2020. „Je to velká...

Chodec našel v Brně pod stromem novorozence, policie pátrá po matce

K opuštěnému novorozenci vyjížděli ve středu večer policisté do brněnských Řečkovic. Kolemjdoucí tam našel čerstvě narozenou holčičku, zabalil ji do deky a přivolal pomoc. Záchranáři dítě převezli do...