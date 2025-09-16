Meandry, mokřady i stromy. Povodňový park u Brna se osvědčil, chystají se další

Vodohospodáři vyzdvihují především zásadní přínos Vírské a Brněnské přehrady na řece Svratce, kde se podařilo výrazně snížit kulminační průtok. A lokálně pomohl také nový, teprve pár měsíců před velkou vodou slavnostně otevřený povodňový park u jejího soutoku s Litavou v Židlochovicích na Brněnsku.
Prostor, kde bylo dřív pole s kukuřicí a řepkou, slouží po přeměně běžně k zadržení vody v krajině i relaxaci obyvatel.
V době povodní byl jeho význam nesporný. Tamní jezírko se proměnilo v rybník a i díky němu Svratka neohrozila blízkou zástavbu. „Byl navržen tak, aby v případě zvýšených průtoků v Litavě a Svratce dokázal zadržet značné množství vody. Tím se významně snižuje kulminační průtok směrem k Brnu a dále po toku. Díky tomu se také Svratka nerozlila do domovů,“ říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
Na základě loňských pozitivních zkušeností s fungováním parku plánují židlochovický nápad následovat i další. Zhruba dvacítka obcí sdružená do dobrovolného svazku Region Židlochovicko si už nechala zpracovat studii zaměřenou na možnosti podobných krajinotvorných úprav u všech větších toků.
„Díky nim bychom se mohli dočkat podobné krajiny, jako je ta u nás v Židlochovicích, a to okolo Svratky už od Rebešovic až po Nosislav, kolem Litavy tekoucí od Měnína až k nám. A stejně by se mohla proměnit říčka Šatava od Ledců až po Přísnotice,“ uvádí starosta Židlochovic Jan Vitula (nez.).
„Velký, ale realistický projekt“
Oproti tamnímu povodňovému parku se tentokrát jedná o daleko větší projekt. Studie představuje 59 prioritních opatření spočívajících v úpravách krajiny tak, aby zpomalovala průtok vody, zadržovala ji a bojovala tak proti suchu, ale zároveň sloužila i lidem pro relaxaci. Náklady na vybudování všech Vitula odhaduje na vyšší stovky milionů korun, bez dotací se obce neobejdou.
„Je to velký, ale realistický projekt, který bude mít nesporné přínosy. Jedná se o celou řadu menších i větších záměrů v ploše hned několika menších povodí. Obnova toků, doplnění tůní a mokřadů, výsadby stromů a celá řada dalších opatření přinese nejen zvýšení ekologické kvality území, ale zároveň přispěje k jeho protipovodňové ochraně,“ popisuje Martin Ander z Nadace Partnerství.
Pokud by existovalo víc parků jako ten židlochovický, mohla by podle něj být jižní Morava při povodních víc v klidu. Podobný prostor může vzniknout na Litavě v Měníně. Tok je dnes napřímený, je proto nutné koryto posunout doprava blíž zástavbě, zakřivit a položit níže. Terénní úpravy by zároveň měly za cíl rozšířit retenční prostor umožňující rozliv vody. Vznikly by mokřady, vodní plochy, prostory pro odpočinek.
„Jde o velkorysý projekt. Litava dřív protékala obcí, ale potom ji narovnali, což dnes není to pravé ořechové. Vrátili bychom se k tomu, co fungovalo po staletí,“ podotýká starosta Měnína Marek Chudáček (nez. ) s tím, že uskutečnění záměru je však komplikované i kvůli složitým majetkovým vztahům.
Mnohem dřív hodlá obec vybudovat rybník, jenž by vznikl u potoka jižně od zástavby. Lesy ČR coby vlastníka žádá o odkup, příští rok chce mít povolení.
Dočká se i Brno
Kromě vzniku nových vodních ploch a parků se v regionu plánují také úpravy toků spočívající v jejich zmeandrování neboli přeměně z napřímené podoby do přirozenější se zákrutami. To je případ třeba Svratky nad židlochovickým parkem, vznikla by meandrující řeka s podobným prostorem přírodního charakteru.
Při větších deštích by byl umožněn rozliv na pravou stranu od toku, kde teď teče náhon. Při hrozbě stoleté vody vlivem ještě vydatnějších srážek by se mohla vylít na opačné straně díky chystanému poldru, což by ochránilo zástavbu níže po proudu.
Okolí Šatavy se má dočkat změn v řadě obcí po jejím toku, například na dvou místech v Hrušovanech u Brna. Tamní lesopark se rozšíří, plocha pro rozliv se díky tomu zvětší. Na dalších místech studie zmiňuje vytvoření mokřadů, pobytových ploch nebo revitalizaci břehů. Na podobné projekty přispívají dotacemi hejtmanství a ministerstva zemědělství a životního prostředí.
Před rokem při vydatných deštích byla situace dlouho nejistá i v Brně, přestože na Svratce jej chrání přehrada na okraji města. Za několik let pomůže velkou vodu zvládnout rozlehlý povodňový park s novým ramenem plným meandrů, které bude při zvýšené hladině pomáhat se zadržováním vody. Vznikne v lokalitě nikdy nedokončené železniční polikliniky.
„Povodňové parky mohou doplňovat systém ochrany všude, kde je možné využít údolní nivu a umožnit tak řízený rozliv,“ podotýká mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
