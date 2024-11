Budovaná opatření proti povodním v Brně naberou zpoždění, poničila je velká voda

Kvůli výstrahám před extrémními dešti stavbaři 12. září 2024 rozbili provizorní most, který mají v korytě řeky Svratky kvůli probíhající stavebních zábran. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Jsou tam podemleté cyklostezky, je tam odplavená ornice. Naopak velká voda z poloviny září přinesla naplaveniny z horní části toku, ty musíme také vyřešit a odstranit,“ uvedl první náměstek brněnské primátorky René Černý (ANO).

Mezi naplaveninami zmínil například cihly nebo další stavební materiál, který u budovaných zábran proti velké vodě dělníci nepoužívají.

13. září 2024

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle původních plánů měly být tyto stěny a další opatření proti velké vodě společně s náplavkou hotové už loni na podzim, jenže termín se několikrát posunul. Posledním finálním datem, který zazníval, byl duben příštího roku. Ani to už ale neplatí.

„Poškození je natolik závažné, že se termín neposune jen o několik týdnů, ale spíš několik měsíců. Snažíme se prodloužení co nejvíce zkrátit, například i tím, aby stavební firma nasadili více lidí i techniky,“ podotkl Černý s tím, že nehrozí, že by se stavba prodloužila až do konce roku 2025.

Stejně tak vyloučil, že by tyto práce navíc znamenaly, že se celková stavba prodraží. „Stavební firma je pojištěná i pro tento případ,“ poznamenal.

Celková cena stavby nicméně nezůstala na stejné výši jako při jejím zahájení na jaře 2022. Původní smlouva hovořila o celkové sumě 1,26 miliardy korun bez DPH, čtvrtý dodatek ze začátku letošního října už stanovil cenu o téměř 200 milionů vyšší.

Komplikace provází stavbu od jejího počátku. Náměstek Černý zmínil, že projektovou dokumentaci musel magistrát nechat postupně přepracovat, nyní je proti původní podobě odlišná ze čtyř pětin. „Naráží se na věci, se kterými projekt nepočítal. Těžko říct, jestli to mohl odhalit lepší průzkum. Jsou to věci, které jsou pod vodou,“ reagoval náměstek váhavě na dotaz, kde se stala chyba.

Slíbil však, že něčemu podobnému se chce město vyhnout v navazující etapě protipovodňových opatření, která by měla začít v roce 2026. Je mimo jiné nezbytná pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží. Magistrát informoval, že aktuálně je pro tuto etapu podaná žádost o stavební povolení a zpracovává se dokumentace pro provádění stavby.