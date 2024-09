Dozvuky povodní: v lese může jít o život, stromy padají ve velkém

Vyčistit si hlavu procházkou, projet se na kole, zapátrat po houbách... Všechny tyto činnosti by si měli lidé v těchto dnech v jihomoravských lesích rozmyslet, může totiž jít o život. Nebezpečí pádu stromů a větví či sesuvu půdy je po nedávných lijácích doprovázených vichry na mnoha místech extrémní.

Jen v lesích v Brně a okolí popadal bezpočet stromů. V drtivé většině jde o vývraty, jen malá část je polámaná. Majitelé zasažených oblastí se nyní snaží co nejrychleji kalamitu zpracovat a zpřístupnit cesty. Zároveň upozorňují návštěvníky, aby se rizikovým místům vyhýbali.

Na západ a severozápad od Brna dosáhly škody v porostech zhruba 5 tisíc kubíků. „Soustředíme se nejprve tam, kde jsou chaty, aby nedošlo k poškození majetku,“ přibližuje ředitel Lesů města Brna Jiří Neshyba. Lesníci se také rychle pustili do odklízení popadaných stromů v brněnské oboře Holedná, oblíbeném cíli vycházek Brňanů. A vyzývají návštěvníky, aby sem několik dní nechodili.

V lese, který patří Mendelově univerzitě a rozprostírá se od severu Brna až k Blansku, popadalo 18 tisíc metrů krychlových dříví. Převážně smrkový porost přitom utrpěl zásah už v předchozích letech kvůli suchu a kůrovci, konkrétně v okolí Jedovnic, Proklestu a Křtin. A už z dřívějška zde platí zákaz vstupu do konce září. „Budeme se snažit, abychom do té doby stihli zpracovat i tuto kalamitu. Smrky budeme dělat přednostně, aby do toho ještě nenalétl kůrovec,“ nastiňuje ředitel Školního lesního podniku Křtiny Tomáš Vrška.

Singletraily zmizely pod dřívím

Po ničivém víkendu se uzavřely také všechny trasy pro horská kola v brněnském Mariánském údolí. „Na všech okruzích leží stovky popadaných stromů a traily jsou neprůjezdné, místy nejdou ani vidět,“ uvedli provozovatelé ze spolku Singletrail Moravský kras. Už dřív přitom bouřky a vichřice vyřadily na celou sezonu všechny traily v Jedovnicích.

Popadalo rovněž hodně dubů například v brněnských Soběšicích okolo Morávkovy pěšiny. „Na severu Brna jsou písčité půdy, a když jsou plné vody, neudrží nic,“ podotýká Vrška. Na rozdíl od smrků však mohou duby nějakou dobu ležet a nic se jim nestane.

Situace po povodních v NP Podyjí. (září 2024)

Veřejná zeleň města Brna zaznamenala spadené stromy v Lužánkách, okolí Špilberku a rovnou desítky ve Wilsonově lese, který preventivně uzavřela. „Požádali jsme o zvýšenou opatrnost, a aby lidé zbytečně nechodili pod stromy. Wilsonův les otevřeme asi v neděli, Lužánky a Špilberk budou dodělané dříve. Pokud lidé ještě něco uvidí, mohou nám zavolat,“ oznamuje šéf Veřejné zeleně města Brna Jozef Kasala. Lidé nemají vstupovat ani do prostoru stromořadí na náměstí Republiky v Husovicích.

Do dneška byly preventivně uzavřeny i zahrady vil Tugendhat a Arnoldova. Omezení pro veřejnost dnes končí spolu s odklízecími pracemi i v parku pavilonu Anthropos.

Pozor v blízkosti řek a potoků

Bezpečno stále není v národním parku Podyjí, i když na tento víkend už je zpřístupněno několik turistických tras, třeba na Nový Hrádek nebo Králův stolec. „Pohyb ve volném terénu a porostech je stále velmi nebezpečný a důrazně jej nedoporučujeme. Týká se to i sběru hub mimo cesty,“ zdůrazňují správci. Uzavřené zůstávají všechny lávky, třeba u té ikonické na vinici Šobes už je jasné, že je nezbytná oprava.

Nemůže se ani k hrobům Od soboty je kvůli následkům dešťů a vichru stále uzavřena zhruba polovina brněnských hřbitovů, jen na tom ústředním spadlo šest stromů. Vedení Správy hřbitovů podle svého vyjádření podobnou situaci nepamatuje. Ještě hůř dopadl znojemský Centrální hřbitov, kde voda a vítr poničily asi 150 stromů a zhruba 60 hrobových míst. Otevřít by se měl nejpozději tento víkend, poškození mohou žádat o náhradu škody. Na místě budou připraveny tištěné formuláře, Městská zeleň postupně dotčené nájemníky hrobových míst kontaktuje.

Důrazně je zakázán vstup do Gránického údolí ve Znojmě. „I přes zákazové pásky se najdou tací, kteří neváhají vstupovat do míst s těžkou technikou nebo s dětmi. I z těchto důvodů na hlavní vstupy instalujeme mobilní zábrany,“ informuje za Městské lesy Znojmo Jana Trojanová. V první etapě lesníci pracují mezi Obří hlavou a Spáleným mlýnem.

V chráněné krajinné oblasti Pálava platí kvůli ohrožení života a zdraví do konce září zákaz vstupu do lesů spadajících pod Mikulov.

Až do konce listopadu se nesmí do lesů na Vyškovsku. Stromy jsou na mnoha místech vyvrácené, zlomené či do sebe zavěšené, i při slabších poryvech větru tak hrozí jejich pád. Přednostně se počítá s těžbou popadaného dřeva v okolí turistických a cyklistických tras. „V oblasti se bude pohybovat těžká technika lesníků a probíhat těžba. Apelujeme proto na veřejnost, aby zákaz respektovala,“ sděluje mluvčí Vojenských lesů a statků ČR Petr Toman.

Povodí Moravy upozorňuje na zvýšené několikatýdenní riziko sesuvu břehů a pádu stromů v blízkosti toků a nádrží. Silně podmáčená místa jsou přitom nejen v oblastech, kde se voda rozlila z koryt, ale i u cyklostezek a dalších cest na březích řek a potoků.

Vydatný déšť nicméně přinesl i pozitiva, když ukončil letní sucho a výrazně doplnil vláhu. Ukázalo se také, jakou má les obrovskou retenční schopnost. „Hodně vody v lese zůstalo a doplní se spodní vody. Byl to zalévací déšť, který se stíhal vsakovat. Přívaly se nám vyhnuly,“ říká Neshyba.

16. září 2024