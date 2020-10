Morava má nestabilní dno, voda bude opadávat delší dobu, hlásí hydrologové

Na strážnickém mostě vedoucím přes řeku Moravu se ve čtvrtek sešly desítky zvědavců. Přilákal je pohled na dravý proud, typický spíše pro dobu jarního tání. Tentokrát se však říční koryto rozlilo následkem intenzivních dešťů.

„Voda se rozlila přes cyklostezku, kudy se i na jaře při větších deštích dá projít, dál do obory, hukla do lesa a vytvořila si tam silný proud. Až k dalšímu ramenu je místo lesa laguna. Strážnice je ale naštěstí chráněná protipovodňovou zdí, takže věříme, že k nám domů to už nedojde,“ zadoufala žena shlížející na divokou vodu.

Morava dosahovala v jednu chvíli výšky 702 centimetrů, od stavu extrémního ohrožení ji dělil pouze centimetr.



Na místě hladinu monitoroval i tým Českého hydrometeorologického ústavu. „Proud je tak silný, že strhává i dno řeky, což nám měření pomocí senzorů komplikuje. Aktuálně se průtok pohybuje kolem 700 tisíc litrů vody za sekundu. A dochází ke zploštělé kulminaci, což znamená, že bude delší dobu trvat, než voda opadne,“ vysvětlil hydrolog Jiří Svoboda.

Další měření bylo nutné provést ještě na rameni, které se po rozlití samovolně utvořilo v lese podél koryta řeky. „Pak teprve poznáme, kolik vody nám utíká mimo břehy. Měření bude náročnější, protože terén je podmáčený,“ doplnil Svoboda

Vytopené sklepy a místo zahrady jezero

Respekt budila i vysoká hladina Veličky. Zahrádkářům v její blízkosti však větší vrásky působila stoupající spodní voda. „Na zahrádce jsem vybudoval nový sklep. Minulý týden jsem si do něj nanosil brambory, teď je zas musím vytahat ven. Ze středy na čtvrtek mi tam přibylo minimálně patnáct centimetrů vody. Ve studni mám hladinu srovnanou s úrovní země,“ lomil rukama Jiří Zahradník, majitel jednoho ze zaplavených pozemků.

Jeho sousedi jsou na tom podobně. Místo na záhony se zeleninou se včera přišli podívat na dešťová jezera. „K plotu ani nemůžu dojít, stoupla nám tu spodní voda a holínky by mi nestačily. Jestli bude pršet ještě pár dní, začne nám sem přitékat i horem z Veličky. A to už se vody nezbavíme,“ popsal další zahrádkář Kamil Hanačík.

Z podmáčeného trávníku si však zase tak těžkou hlavu nedělal. Doma v nedalekém Radějově totiž musel celou noc vynášet vodu přímo z domu.

„Nikdy se nestalo, že by nám voda z kopců hrkla do domu. Tentokrát si však proud našel cestu. A i když jsem kopal celý večer strouhy a kanálky, voda si to už bude pamatovat,“ obává se Hanačík.

Do lesa lidé nesmí

Morava se zvedla i v Lanžhotě na Břeclavsku. I tam ještě dnes platí třetí povodňový stupeň. Od čtvrtka lidé nesmí vstupovat do lesů v tamní oboře Soutok s výjimkou trasy cyklostezky mezi Břeclaví a Lanžhotem přes lokalitu Pohansko a Kazůbek.



„Vstup je zakázán kvůli povodni v lesích - zaplavení značné části porostů. Vstup je zakázán z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti občanů, hrozí mimo jiné i nebezpečí pádu podmáčených stromů. A současně i z důvodu ochrany mladých a odrůstajících lesních porostů. Ty jsou poškozovány zvěří, která je pohybem osob soustřeďována do míst, kde vznikají nadměrné škody. Zákaz vstupu platí do odvolání,“ sdělila mluvčí Břeclavi Jana Pelcová.

Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře slunečný čtvrtek alespoň trochu k opadávání vody pomohl. Přesto by lidé měli zůstat bdělí. „V pátek odpoledne lze očekávat další srážky od východu. V zasažených oblastech tak předpokládáme opětovné vzestupy hladin,“ varuje Chmelař.