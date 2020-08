Evropa má za sebou nejhorší vodní katastrofy za pět století, spočítali vědci

, aktualizováno

Vůbec nejhorší vodní katastrofy za posledních 500 let zažila Evropa na přelomu tisíciletí. Ničivé povodně z let 1997 a 2002, při nichž jen v Česku zemřelo šest desítek lidí, tak patří do smutné bilance, kterou sestavovali brněnští i světoví vědci.