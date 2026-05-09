Hraběnka Belcredi dala jméno údolí v Líšni, manžel málem prohrál statky v kartách

Za komunistů se samozřejmě po žádné šlechtičně oficiálně jmenovat nemohlo, tak ho v roce 1949 přejmenovali na Gottwaldovo a vystavěli tam megalomanský areál, ve kterém každoročně až do pádu totality pořádali Mírové slavnosti.
Po listopadu 1989 se však údolí opět překřtilo na Mariánské, což v době jeho pojmenování zhruba od roku 1884, kdy se mu říkalo také Mariathal nebo Mariatal, zapříčinil fakt, že hraběnka Marie Belcredi tyto přírodní končiny poblíž líšeňského zámku velmi milovala a ráda se jimi procházela. Osud rodiny Belcredi připomíná další díl seriálu Pouličníci Brna.
Roku 1830 se celá rodina musela z Líšně přistěhovat do Jimramova. To patrně bylo velké štěstí pro děti, protože na těch babičce velice záleželo a s matkou je nechávala bydlet v panských pokojích, zatímco nezdárný syn musel obývat selský, vlastnoručně vymalovaný pokoj.