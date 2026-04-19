Zachránce dětských životů stavěl lékařská zařízení, u komunistů byl však v nemilosti

O naprosto zásadní úloze této osobnosti pro pediatrii svědčí mnozí. V obsáhlé a krásně zpracované publikaci „Otakar Teyschl, univerzitní profesor – lékař – sběratel – mecenáš“ se lze z pera Jindřicha Chatrného a Radany Červené například dočíst, že díky jeho koncepci „mohly vznikat jednotlivé specializované obory s kvalitní diagnostickou péčí“ a díky skvělé orientaci v pediatrii se mu také dařilo nové poznatky okamžitě přivádět do praxe.
Tento moudrý muž proslul i výrokem, že „musíme děti chránit, aby se na nich hned nezkoušelo, co se právě přečte“. Svoje malé pacienty totiž skutečně miloval.
Jak se tento rodák z městečka Sanski Most v Bosně, kde se narodil 5. května 1891 českým rodičům, ocitl v Brně?
Ještě v roce 1948 mohl díky stipendiu WHO odjet na pobyt do Curychu, ale v roce 1950, kdy měl v Číně vybudovat dětské lékařství, už mu režim tuto cestu neumožnil.