Nevinné ženě vzali dětství syna, ve vězení mu vyráběla dárky z chleba a vlasů

Příběh Keithové, který připomíná další díl seriálu Pouličníci, bolševická totalita záměrně propletla s osudem Petra Křivky, jenž byl 21. července 1951 ve věznici na Cejlu popraven po vykonstruovaném případu. Ulice s jeho jménem se nalézá rovněž v Novém Lískovci a jmenuje se tak od roku 1993 díky iniciativě tehdejšího místního zastupitele Jana Keitha, dnes jednaosmdesátiletého syna Oldřišky.
V roce 1949, kdy čerstvý totalitní režim rozjel své monstrprocesy, bylo Keithové 28 let a byla maminkou čtyřletého chlapečka. Smůlou bylo, že na dohled od jejího tehdejšího bydliště žila v Novém Lískovci rodina Petra Křivky.
O svém osudu a životě ve vězení velmi nerada mluvila, přesto mi alespoň něco formou pohádek vyprávěla.