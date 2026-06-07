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Nespravedlivě odsouzená Oldřiška Keithová strávila sedm let v komunistickém vězení, nyní se po ní jmenuje ulice v Brně. | foto: Příběh Oldřišky Keithové

Jana Soukupová
Seriál   15:00
Nenápadná slepá ulička v brněnském Novém Lískovci se od prosince 2004 jmenuje Oldřišky Keithové. Před rokem 1989 by se to rozhodně stát nemohlo, protože život této jemné, výtvarně nadané ženy se snažili zničit komunisté, kteří zde tehdy vládli.

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Příběh Keithové, který připomíná další díl seriálu Pouličníci, bolševická totalita záměrně propletla s osudem Petra Křivky, jenž byl 21. července 1951 ve věznici na Cejlu popraven po vykonstruovaném případu. Ulice s jeho jménem se nalézá rovněž v Novém Lískovci a jmenuje se tak od roku 1993 díky iniciativě tehdejšího místního zastupitele Jana Keitha, dnes jednaosmdesátiletého syna Oldřišky.

V roce 1949, kdy čerstvý totalitní režim rozjel své monstrprocesy, bylo Keithové 28 let a byla maminkou čtyřletého chlapečka. Smůlou bylo, že na dohled od jejího tehdejšího bydliště žila v Novém Lískovci rodina Petra Křivky.

O svém osudu a životě ve vězení velmi nerada mluvila, přesto mi alespoň něco formou pohádek vyprávěla.

Jan Keitho své matce

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Nevinné ženě vzali dětství syna, ve vězení mu vyráběla dárky z chleba a vlasů

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Nespravedlivě odsouzená Oldřiška Keithová strávila sedm let v komunistickém...

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