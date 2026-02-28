Ostatně to platilo také o svobodomyslné spisovatelce. V době seznámení s Helceletem si tehdy už čtyřnásobná matka nijak neupírala ani hojnou korespondenci, ani potěšení ukazovat se veřejně se svými blízkými známostmi.
Právě s ním si ale skutečného mileneckého vztahu neužívala ani celý rok 1851, potom si už jen psali. Božena Němcová s láskou a vášní, Helcelet naproti tomu velmi střízlivě. V literární činnosti jí prý ale značně pomohl.
Ženatý Helcelet s Němcovou spíše flirtoval, ona se však do něj bezhlavě zamilovala, ačkoliv je reálně dělila velká vzdálenost.