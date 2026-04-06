Pouličníci Brna: Bezručův otec hlásal nepopulární pravdu, u „vlastenců“ to odskákal

Příběh bojovníka za vědeckou pravdu přináší další díl seriálu Pouličníci, který připomíná méně známé osobnosti, jejichž jména nesou ulice v Brně. Tou Vaškovou už od května 1945 procházejí lidé v městské části Židenice.
Rodák z Háje ve Slezsku, středoškolský profesor, novinář, filolog a národní buditel tamních Čechů Antonín Vašek na sebe strhl neblahou pozornost „vlastenců“, kterým byla milejší lež než vysoce pravděpodobná realita. Byl totiž jedním z těch, kteří na základě svých znalostí staré češtiny bod po bodu dokazovali nepravost Rukopisů královédvorského (RK) i zelenohorského (RZ), pocházejících údajně ze 13. a 14. století.
Nakonec se rozhodl dokázat své odborné vývody tím, že vypracuje a sestaví komplexní slovník staročeštiny.