Ztišíme se, slibují pouliční umělci v Brně. Sepsali si svůj etický kodex

Větší množství takzvaných buskerů neboli pouličních umělců, kteří v historickém centru Brna hrají na kytaru, housle či jiné nástroje, vylákalo ven rychlé oteplení z posledních dní. Zatímco ale kolemjdoucím mohou buskeři zvednout náladu a vysloužit si od nich nějakou korunu do „futrálu“, lidé pracující nebo bydlící poblíž těchto vystoupení často snášejí hlasité hraní hůře.

Amatérští hudebníci se jim nově snaží vyjít vstříc, když si sami vytvořili etický kodex, který se v nejbližší době objeví na cedulích v ulicích. Jeho součástí je i snížení hlasitosti jejich produkce.

Politici městské části Brno-střed, v níž se čas od času scházely stížnosti, původně chtěli pouličním umělcům svázat ruce vyhláškou, která jasně stanoví, kdy, kde a jak mohou hrát. Hudebníci to však brali jako ohrožení možnosti přivýdělku a proti navrhované regulaci vystoupili.

Na etický kodex, který už podle názvu logicky nebude závazný, nakonec radnice přistoupila a vyhláška je v tuto chvíli u ledu. „Finální podobu kodexu už máme vzájemně odsouhlasenou,“ uvedla místostarostka Brna-střed Ludmila Oulehlová (ANO).

Z kodexu pouličního hudebníka v Brně Mějte vzájemný respekt. Pokud hrajete poblíž sebe, udržte si mezi sebou odstup, abyste se nerušili a nebrali si publikum.



Jednejte vždy slušně, pokud chcete hrát někde, kde už někdo hraje.



Nehrajte na atraktivních místech příliš dlouho, ideální délka vystoupení jsou max. dvě hodiny.



Neomezujte dopravu ani chodce.



Přistupujte na kompromisy. Respektujte, že poblíž vašeho vystoupení lidé pracují či bydlí.



Nebuďte příliš hluční, ideálně hrajte akusticky.



Když odcházíte, ukliďte po sobě.



Zvažte obsah textů. Příliš sprosté, rasistické nebo jakkoli jinak urážlivé texty nejsou na místě.

Mezi body „Brněnského jedenáctera“ jsou i ty, které figurovaly v navrhované vyhlášce. Vedle závazku, že produkce nebude příliš hlučná, mají například umělci na jednom místě vystupovat nanejvýš dvě hodiny. Mají se rovněž zkusit vyvarovat stále častěji používaných zesilovačů, a pokud možno hrát jen akusticky.

Právě hluk zvýrazněný reproduktory a opakování stejných písní byly podle místostarostky hlavním obsahem stížností, které se k ní dostávaly. „Lidé sice mohli třeba zavolat městskou policii, ale naráželo se na to, jak intenzitu zvuku měřit a kde stanovit hranici, kdy už je to příliš,“ poznamenala.

Změnu postoje radnice v pohledu na regulaci vítá i opoziční zastupitel Petr Kalousek (Žít Brno), který na jednání zastupitelů vystupoval na obranu hudebníků. „Vyhláška o buskingu by znamenala likvidaci veškerého pouličního umění a připravila by o obživu desítky lidí. Jsem přesvědčen, že kodex, který umělci sami připravili, vše naprosto dostatečně ošetřuje,“ prohlásil.

Ve vyhlášce se například navrhovaly tři pevně dané dvouhodinové bloky k hraní, a to bez reprodukované hudby od 10 do 12, od 14 do 16 a od 18 do 20 hodin. Jindy by busking nebyl možný.

Podle harmonikářky Terezy Kniežové, která v centru Brna vystupuje, patří pouliční umění ke koloritu města a jakékoliv omezení by se na něm negativně projevilo. „Všichni se v centru umíme a musíme nějak tolerovat a respektovat. Vyhláška by nic neřešila,“ míní.

Podle ní mohla nastat situace, kdy by muzikanti měli jasně nastavené mantinely, zatímco hlasitá produkce by se linula z nějaké prodejny nebo auta. Stejně tak by mohl vyřvávat na ulici opilý člověk nebo jiný do mikrofonu vykládat projevy s náboženskou tematikou, což je poměrně běžný jev.

Čeká se na překlad do angličtiny

Kniežová tvrdí, že Brno není v takové situaci jako Praha, kde pouliční umělci mají od roku 2016 jasně daná pravidla vyhláškou. V ní je například popsané, že v centru hlavního města v památkové rezervaci nemohou hudebníci používat zesilovače nebo také bubnovat. Zakázáno mají vystupovat na Staroměstském náměstí a v okolních turisticky exponovaných ulicích, hrát nemohou ani na Malé Straně, Hradčanech, v Celetné a na řadě dalších míst. Na Václavském náměstí je pouliční umění umožněno s výjimkou dolní části u Můstku.

Loni pak Praha doplnila vyhlášku o zákaz vystupování umělců společně se zvířaty. Důvodem byla nevyzpytatelnost jejich chování, vzhledem ke všemožným zvukům a velkému počtu lidí by se totiž mohla dostat do stresové situace. Takto vynervovaný pes by mohl podle tamních politiků třeba i zaútočit na kolemjdoucí.

Amatérských hudebníků jsou ulice v centru Brna plné. I oni si uvědomují, že část veřejnosti jejich produkce může rušit, proto sepsali etický kodex. Sami sebe nabádají, aby se ztišili. (březen 2025)

V případě Brna je kodex podle harmonikářky zlatou střední cestou a je ráda, že se na něm umělci společně s radnicí domluvili. Podobně hovoří i místostarostka. „Věřím, že to bude fungovat a že dodrží, co slíbili,“ podotkla Oulehlová.

Ta chce co nejdřív zadat výrobu pěti nebo šesti cedulí či stojanů, které radnice umístí na náměstí Svobody i na Českou či Masarykovu ulici. Vzniklý kodex si tak bude moct kdokoliv přečíst.

Úřad městské části však podle Oulehlové už několik měsíců čeká, až mu komunita buskerů doručí pravidla přeložená i do angličtiny, aby si je dokázali přečíst také hudebníci z ciziny. Rovněž požaduje telefonické kontakty na „mluvčí“ komunity, kteří budou na cedulích uvedeni. Těm si lidé budou moci stěžovat, pokud by se některý z vystupujících kodexem neřídil. „Měli nám to dodat do konce minulého roku, zatím ale nic nemáme. Už jsme to urgovali,“ sdělila místostarostka.

Původně předpokládala, že zmíněné cedule s kodexem budou v ulicích k vidění už nyní v březnu, teď doufá, že se tak stane na začátku dubna. Kniežová konkrétní informace o vývoji situace s překladem a předáním kontaktů neměla.