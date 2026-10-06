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Po potyčce školáků musela dívka do nemocnice, přihlížející děti si konflikt natáčely

Autor:
  13:55
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Potyčku mezi dětmi ve Velkých Opatovicích řeší od pondělního odpoledne blanenští policisté. Při konfliktu utrpěla zranění dívka, kterou záchranáři převezli do boskovické nemocnice. U napadení byli podle kriminalistů přítomní i další školáci, někteří z nich si dění natáčeli na mobil. Incident se stal v pondělí odpoledne mimo školu.

Blanenští policisté už disponují videozáznamy pořízenými během incidentu. Záběry aktuálně vyhodnocují.

„Zároveň se jim podařilo zjistit totožnost všech osob, které byly události přítomny,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.

Přivolaní záchranáři měli v péči jednu dívku. „Po kontrole zdravotního stavu a ošetření jsme ji převzeli k vyloučení vážnějšího zranění do boskovické nemocnice,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Policisté nyní zjišťují veškeré okolnosti případu. Zajímá je mimo jiné, co napadení předcházelo.

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„Intenzivně spolupracují také se školou, kterou část dětí navštěvuje. S ředitelkou školy je v kontaktu rovněž policejní preventistka,“ dodal mluvčí.

Bližší informace odmítli policisté poskytnout vzhledem k věku zapojených dětí a nutnosti ochrany nezletilých. „Prošetřování celé události nadále pokračuje,“ dodal Vala.

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