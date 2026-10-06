Po potyčce školáků musela dívka do nemocnice, přihlížející děti si konflikt natáčely

Blanenští policisté už disponují videozáznamy pořízenými během incidentu. Záběry aktuálně vyhodnocují.
„Zároveň se jim podařilo zjistit totožnost všech osob, které byly události přítomny,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.
Přivolaní záchranáři měli v péči jednu dívku. „Po kontrole zdravotního stavu a ošetření jsme ji převzeli k vyloučení vážnějšího zranění do boskovické nemocnice,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.
Policisté nyní zjišťují veškeré okolnosti případu. Zajímá je mimo jiné, co napadení předcházelo.
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„Intenzivně spolupracují také se školou, kterou část dětí navštěvuje. S ředitelkou školy je v kontaktu rovněž policejní preventistka,“ dodal mluvčí.
Bližší informace odmítli policisté poskytnout vzhledem k věku zapojených dětí a nutnosti ochrany nezletilých. „Prošetřování celé události nadále pokračuje,“ dodal Vala.