Potravinové banky potřebují auta i klimatizaci, ministr slíbil 50 milionů navíc

Podle jeho slov mohou banky díky finanční injekci modernizovat své prostory a zvládat rostoucí poptávku po potravinách.

„Za posledních deset let jsme do rozvoje potravinových bank investovali více než 504 milionů korun a nyní přidáváme dalších 50 milionů. Do konce dotačního období, tedy do roku 2027, máme připraveno dalších 150 milionů korun,“ poodkryl plány Hladík.

Podmínkou pro získání dotace je zvýšení kapacit. „Za rok se v celém gastrořetězci vyhodí přibližně milion tun potravin. Více než dvě třetiny připadají na spotřebitele. Odhadujeme, že deset až patnáct procent je u obchodníků, od kterých banky potraviny berou,“ vyčíslil.

Na peníze si chce sáhnout i Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, která sídlí v Moravanech u Brna a kterou dnes Hladík navštívil. Dotace však nepůjde na rozšíření skladu, který jí slouží dva roky, ale na průmyslovou klimatizaci.

„Zachraňujeme potraviny, které jsou často po expiraci, což nevadí, ale musíme je pečlivě skladovat. Bez klimatizace se změnou klimatu nelze fungovat. Dále chceme pořídit velké auto s chlazením a vysokozdvižný vozík,“ přiblížil šéf banky Pavel Kosorin. Do budoucna uvažuje i o zmrazování ovoce a zeleniny. „V některých částech roku se toho vyhazuje opravdu hodně,“ doplnil.

V Olomouci pak peníze chtějí využít ke koupi vlastního skladu. Aktuálně jsou podle předsedy České federace potravinových bank Aleše Slavíčka v nevyhovujícím nájmu.

„Dále za ně také banky dovybaví své sklady, někde je opraví, pořídí fotovoltaiku. V našem logistickém centru v Praze-Dubči plánujeme koupit nákladní auto na distribuci, elektrododávku a fotovoltaickou elektrárnu na pokrytí náročného energetického provozu. Centrum má kapacitu tři tisíce palet,“ sdělil Slavíček.

Organizace také zvažují nové způsoby, jak zajistit, aby se potraviny dostaly k těm, kteří je skutečně potřebují. „Rok a půl máme projekt výdejen, kdy potraviny vydáváme ve 201 městech. Spolupracujeme se samosprávami a dostaneme se i k lidem, kteří nechodí do sociálních služeb. Třeba matky samoživitelky,“ dodal.

Banky zároveň pomáhají i při krizových situacích, dosud pitnou vodou zásobují například obce na severní Moravě a ve Slezsku, které zasáhly loňské povodně.

O dotaci mohou potravinové banky žádat do 4. ledna 2027. „Všechny kvalitní projekty, které splní požadovaná kritéria, mají vysokou šanci na úspěch. Zároveň tento model umožňuje kvalitní plánování a realizaci větších investic, jako je výstavba nebo rekonstrukce skladů, které následně přispějí ke snížení potravinového odpadu a rozvoji oběhového hospodářství,“ uzavřel Hladík.