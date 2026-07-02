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Bez čekání a cest na úřad. Brňané na formuláře vyzrají přes Portál občana

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  11:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Zaplatit poplatek za psa, vyplnit žádost o byt nebo přihlásit novorozence na vítání občánků mohou Brňané prostřednictvím nově spuštěného Portálu občana Brno. Systém nabízí 13 formulářů, postupně se budou digitalizovat i další.

Portál občana Brno je přístupný na portal.brno.cz. Lidé se do něj dostanou pomocí identity občana. Magistrát tak Brňanům nabízí větší komfort v komunikaci s úřady, předvyplněné formuláře, nastavení notifikací nebo personalizovaný obsah, třeba co se týká poplatků.

„Do první fáze jsme zahrnuli bytovou oblast čili žádosti o různé typy bytů, evidenci psů nebo vítání občánků, jednoduše se dá podat žádost o vydání rybářského lístku nebo oznámení o konání shromáždění. Přímo přes portál lze přes QR kód uhradit i poplatky,“ přiblížil radní pro oblast IT Tomáš Aberl (TOP 09).

Nepovedená digitalizace v Brně. I přes sliby lidé stále musejí s papíry na úřad

Napojené jsou i další portály státní správy, například Portál dopravy pro elektronickou žádost o vydání řidičského průkazu. „Díky přihlášení přes identitu občana je přesměrování plynulé, bez nutnosti nového ověřování,“ dodal Aberl s tím, že v plánu je postupné rozšiřování služeb třeba o platební bránu či o rezidentní parkování.

Magistrát si od nového portálu slibuje také menší chybovost při podávání žádostí, napojení na spisovou službu a ekonomický systém pro ověřování stavu poplatků i bezpečné provozní prostředí.

Brno chystá jednotnou aplikaci na služby i zábavu. Cena je šílená, zní kritika

Portál je koncipovaný jako dlouhodobě udržitelný a rozšiřovatelný tak, aby umožňoval další rozvoj digitálních služeb města. V budoucnu jeho funkcionality využije i jednotná aplikace města Brna, pro kterou nyní hledá město zhotovitele.

Na jeho přípravě se pracovalo od ledna loňského roku a vyšel na deset milionů korun.

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