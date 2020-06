Stát schválil stavbu největší porodnice v Česku, přípravy mohou začít

Nová stavba umožní sloučit dvě pracoviště gynekologicko-porodnické kliniky, která se nyní nachází ve starší budově v Bohunicích a na Obilním trhu. Vznikne tak největší porodnice v Česku.

„Investicí vznikne nejmodernější pracoviště ve střední Evropě. Zatímco řada ministrů přede mnou tuhle investici jen slibovala, nám se ji podařilo dotáhnout do fáze, kdy ji nemocnice může konečně začít skutečně připravovat a poté realizovat. Finanční prostředky máme na investici vyčleněny,“ uvedl ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.



Nemocnice by sloučením obou pracovišť mohla ušetřit až 90 milionů ročně. Musela totiž neustále řešit provizorní opravy na Obilním trhu, kde je již budova v havarijním stavu. Další úspory přinese konec pendlování personálu mezi dvěma pracovišti.

„Umístění kliniky na dvou pracovištích je pro její provoz značně komplikované, dlouhodobě provozně a personálně neudržitelné,“ zdůraznil ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba.



Stavba vyjde na téměř dvě miliardy korun – 70 procent zaplatí stát, zbytek nemocnice. Stavět by se mohlo v letech 2023 až 2025. Až nová porodnice vyroste, budova na Obilním trhu zůstane opuštěná. Část peněz z jejího prodeje by mohla zamířit právě do modernější kliniky.