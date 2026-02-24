Pomáhají s péčí i kojením. Porodní asistentky jsou v kurzu, nemocnice ladí systém

Karolína Kučerová
  6:23
V pohodlí domova pomohou se zvládáním základní péče o novorozence i s kojením, zkontrolují stav dítěte a matky, poskytnou psychickou podporu či pomohou předejít rizikovým situacím. To vše je úkolem asistentek zaměřených na poporodní péči, jejichž služba je od ledna dostupnější.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zatímco dříve záleželo na iniciativě lékaře či rodiček, nyní díky úpravě ministerstva zdravotnictví ženy automaticky obdrží žádanku na tři návštěvy proplacené pojišťovnou.

Ačkoliv služba patří mezi hrazené výkony už dlouhodobě, dosud ji využívala jen dvě procenta matek.

„Problém mohl spočívat v tom, že o možnosti vůbec nevěděly. To se však s automatickou žádankou mění. Informaci o službě tak dostanou – zda ji využijí, už záleží jen na nich,“ vysvětluje náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní péči Jan Bodnár.

Podle čísel je jasné, že posun už nastal. Mnoho nemocnic v Jihomoravském kraji hlásí o tento typ péče mezi rodičkami vysoký zájem.

Například ve Fakultní nemocnici Brno, největší porodnici v zemi, mají kapacity na tento měsíc vyčerpané. A to službu spustili teprve začátkem roku. „V lednu jsme ji poskytli třiceti ženám, na únor máme přislíbenou návštěvu u čtyřiceti,“ popisuje mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Porod má být pozitivní, jeho nepřítelem je strach, říká zkušená asistentka

Zvýšený zájem evidují také v Kyjově, i tam by ale mohli narazit na pomyslný strop. Na průměrných patnáct návštěv za měsíc mají k dispozici pouze jednu asistentku na plný úvazek a jednu na částečný

„Pokud se zájem ještě zvýší, musíme změnit systém objednávání i počet poskytujících zdravotnických pracovníků. Naší prioritou je, aby služba byla rodičkám dostupná, protože ji považujeme za důležitou. Zatím však čekáme, kde se růst zastaví,“ oznamuje primář tamního gynekologicko-porodnického oddělení Pavel Kostka.

Jako problém vidí, že v hodonínském okrese jsou jediným zařízením, které tuto péči poskytuje. „Skutečně efektivní a dobře dostupný systém by měl obsahovat širší síť poskytovatelů, tedy kromě porodnic i zapojení soukromých porodních asistentek v regionech, blízko bydlišť rodiček,“ domnívá se.

Obtížná je doprava i školení

Zařídit takovou službu je však personálně, administrativně i logisticky náročné, jak zástupci nemocnice poukazují.

„Porodní asistentky musí mít odborná školení, získat potřebná povolení a absolvovat mentoring. Naše klinika navíc například řešila dopravu asistentek, bylo potřeba ladit dodatky k pracovním smlouvám, nastavit objednávkový systém nebo upravit provoz tak, abychom vyčlenili kapacity pro terénní péči,“ vyjmenovává Žára. Kvůli tomu z bohunické nemocnice nasadili do terénu zatím jen tři asistentky, další se teprve zaškolují.

Těhotenství není nemoc, u běžného porodu nemá lékař co dělat, říká šéf porodnice

Primář Kostka jako nejsložitější vnímá dopravu. Asistentka si totiž musí naplánovat cesty po okrese tak, aby jich pokud možno zvládla co nejvíce v daném čase.

„Zároveň ale nelze při individuálních rozhovorech a konzultacích s rodičkami v domácím prostředí spěchat,“ podotýká s tím, že je navíc tato služba pro nemocnici z ekonomického hlediska spíše ztrátová, protože úhrada za výkon nedokáže pokrýt čas, který asistentka na cestách u rodiček stráví.

Příprava registračního systému

Dopravu jako výzvu vnímali také v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří, nejvíce času jim tam však zabrala příprava registračního systému. I proto službu spustili teprve před půlkou února.

„Několik maminek se zajímalo už začátkem roku. Tento typ péče jsme však doposud neposkytovali a nemocniční informační systém na něj tak nebyl nastaven. Bylo proto nutné řešit rozšíření jeho funkcí, a protože si zakládáme na špičkové péči, chtěli jsme to mít připravené před oficiálním spuštěním,“ zdůvodňuje zpoždění mluvčí nemocnice Věra Müllerová.

Tabu se nebojí, ženy ji chtějí u porodu. Porodní bába radí na Instagramu

K dispozici jsou nyní čtyři asistentky, vedení špitálu však plánuje zájem o službu monitorovat. „V závislosti na poptávce a personálních možnostech pracujeme s následnou možností navýšení počtu dnů péče i porodních asistentek, případně doplnění potřebných pomůcek,“ avizuje Müllerová.

Využít poporodní péči mohou také rodičky z vyškovské, břeclavské nebo boskovické nemocnice. V posledních dvou zmíněných zvládají podle společné mluvčí Elišky Windové zájmu vyhovět bez problémů. „V Boskovicích o službu žádá zhruba čtvrtina rodiček, přičemž číslo roste. Máme sedm asistentek a ty jsou schopny přijet i k ženám, které tu nerodily, nebo matkám z jiných okresů s dojezdem do 50 kilometrů,“ upřesňuje Windová.

V plánu je spuštění služby také ve Znojmě. „Řešíme nyní vztah nemocnice a zdravotní pojišťovny, výběr personálu a úhrady. V případě zájmu některé z rodiček bychom museli konkrétní požadavek operativně ladit, zatím ale žádný takový neevidujeme,“ podotýká mluvčí nemocnice Radovan Šoba.

24. února 2026  6:23

