Holčička donošená umírající matkou je zdravá a usměvavá, vzkázala rodina

Ženu v bezvědomí našel loni na jaře doma její manžel, třebíčský policista Vojtěch Votava. Sedmadvacetileté Evě v dubnu praskla malformace v mozku a způsobila masivní krvácení.

Již při převozu sanitkou byla prakticky mozkově mrtvá a nebylo jí pomoci. Záchranáři ji transportovali do fakultní nemocnice, kde u ní lékaři rekordně dlouhou dobu udržovali životní funkce, aby zachránili dítě. Nakonec se v srpnu podařilo holčičku přivést na svět.

„Je to neuvěřitelný příběh, jehož jsme my i vy neoddělitelnou součástí. V každém úsměvu naší vnučky bude zároveň náš velký vděk. Je na světě skoro pět měsíců. Podle dosavadních zjištění lékařů se jeví zdravá, je veselá a úsměvy opravdu nešetří. Je to velká náplast na ztrátu její maminky, naší snachy. Za to vám patří obrovský dík,“ napsali nyní pracovníkům záchranné služby v obsáhlém poděkování prarodiče holčičky.

Ocenili práci týmu na místě zásahu, ženě poskykl profesionální pomoc. Narození holčičky označují za zázrak.

„Po téměř čtyřech měsících úžasné péče na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny nám mohli lékaři předat malou vnučku, které naše snacha dala život, byť sama již byla dávno za prahem smrti,“ napsala jihomoravským záchranářům vděčná rodina.

Když lékaři přivedli císařským řezem holčičku na svět, vážila něco málo přes dva kilogramy. Ženu po porodu lékaři odpojili od přístrojů a byla prohlášena za mrtvou. Podobných případů je na světě zhruba desítka a u většiny se podařilo dítě zachránit, ale matky zemřely.