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U Brna zkoušejí nový způsob cestování. Místo autobusu dorazí auto na objednávku

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  5:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

Cesta hromadnou dopravou z Jiříkovic do osm kilometrů vzdálených Sokolnic na Brněnsku znamená vyrazit přes Šlapanice či Brno, několikrát přestoupit a ztratit klidně hodinu času. Právě zbytečně komplikovaná a zdlouhavá trasa mezi obcemi „přes kopec“ stála za zajištěním relativně nově uzákoněné poptávkové dopravy.

Místo toho, aby se cestující přizpůsoboval jízdnímu řádu a složitým přestupům, menší auto od letošního září míří tam, kam si ho lidé předem objednají.

„Třeba místním studentům umožní dostat se do školy za kratší dobu. Nemusí přestupovat a trávit čas v trolejbuse, který to celé objíždí. Jen nasednou v Jiříkovicích a za čtvrt hodiny jsou v Sokolnicích,“ popsal místostarosta Šlapanic Radek Růžička (nez).

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Právě osmitisícové Šlapanice se spolu s dalšími okolními obcemi, jako jsou Prace či Kobylnice, zapojily do ročního pilotního projektu, ve kterém vysoutěžily dopravce Cebus, jehož auto pojme sedm pasažérů. Výhodou menšího vozidla je i větší pružnost.

„Oproti běžné linkové dopravě není odkázané jen na klasické zastávky. Může se dostat blíže k místům, odkud lidé potřebují cestovat,“ řekl Růžička.

Obce na jihovýhodě od Brna poblíž Šlapanic zavedly nový druh dopravy.

Obce na jihovýhodě od Brna poblíž Šlapanic zavedly nový druh dopravy.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Společnost Kordis coby krajský koordinátor veřejné regionální dopravy zajišťuje propojení služby se systémem IDS JMK, tedy v autech platí v klasické lístky jako v běžných autobusech.

Pokud mají cestující předplatní jízdenku pro příslušnou zónu, počítá se i v poptávkovém autě, ostatní si kupují jednotlivé úseky – jeden stojí 12 korun, dva 19 korun. Držitelé šlapanické senior karty mají navíc přepravu zdarma.

„Prostřednictvím naší aplikace IRIS si zájemci mohou objednat přepravu v rámci Šlapanic, případně do všech ostatních zapojených obcí,“ podotkl mluvčí Kordisu Květoslav Havlík. Pro lidi, kteří chytrý telefon nemají či aplikaci nechtějí používat, vznikla speciální telefonní linka 511 180 180.

Lepší než seniorbus, chválí si místostarosta

Zdejší poptávková doprava má širší využití oproti původnímu seniorbusu, který vozil jen starší lidi a na trasu nevyjížděl každý den. „Navíc fungoval jen v našem městě, a to po pevně vytyčené trase,“ vypíchl další rozdíl Růžička.

„Hlavní smysl je v efektivitě přepravy – vůz jezdí jen po zastávkách, kde si ho někdo objednal, a nemusí pálit naftu či benzin v místech, kde nikdo nečeká nebo nevystupuje,“ dodal.

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Mezi cestujícími nicméně zatím stále převažují lidé s „návykem“ na původní seniorbus. „Byli první a dál jsou nejčastějšími uživateli vnitrošlapanické přepravy. Je tu ale i několik nových uživatelů, kteří službu využívají celkem pravidelně. Mezi dalšími jsou to právě studenti a školáci,“ jmenuje Růžička.

Jedním z argumentů pro nový systém jsou také náklady, o něž se zapojené obce dělí. Ve výběrovém řízení se podle místostarosty podařilo cenu stlačit pod původní předpoklad. „V případě Šlapanic to porovnáváme právě s předchozí částkou za seniorbus, v tuto chvíli platíme méně,“ potvrdil Růžička s tím, že roční cena služby se pohybuje kolem 1,5 milionu korun bez DPH.

Klasické linky směřují hlavně do Brna

Uživatelé primárně oceňují jednodušší spojení mezi sousedními obcemi, což je hlavní důvod, proč se přidaly i Prace. Podle tamního starosty Petra Šimary (STAN) totiž klasické linky směřují především k Brnu, ale vzájemné propojení chybí.

„Když naši lidé jedou vlakem ze Sokolnic nebo si potřebují něco vyřídit v Újezdě či Šlapanicích, jsou odkázáni na poměrně složité přestupy. Často musí opravdu jezdit přes Brno, přitom to tady mají přes kopec,“ popsal. Podle něj službu využívají hlavně studenti při cestách do škol, lidé do zaměstnání, senioři mířící k lékaři či rodiče s dětmi.

Pokud se během ročního testování definitivně osvědčí, téměř tisícová obec by v ní ráda pokračovala. „Věřím, že si projekt nakonec vyhodnotíme jako funkční, využívaný a přínosný,“ uvedl.

Ve hře je i rozšíření dalších částí regionu

Podobnou motivaci jako Prace měly i nedaleké Kobylnice. Poptávkovou dopravu tu berou hlavně jako doplněk pravidelných linek. „Když jezdí autobus po hodině, tak často musí cestující zbytečně čekat na další spoj. Takto mají možnost využít poptávkovou dopravu, která je v podstatě na zavolání,“ nastínil další pozitivum kobylnický starosta Michael Ulbrich (STAN) s tím, že také tady stojí o zachování projektu po pilotní fázi.

Nicméně i přes nesporné výhody se ozývají také kritické hlasy. Hlavně část seniorů obtížně přijímá změnu služby, na kterou byli dlouhodobě zvyklí.

Šlapanice coby objednavatel navíc s dopravcem řeší například komfort a bezpečnost při nastupování a vystupování z vozidla. První týdny provozu zároveň ukázaly na slabá místa nového systému. Objevily se třeba technické problémy s objednáváním jízdenek přes aplikaci.

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Každopádně možnost, že by poptávková doprava jezdila i v dalších částech kraje, jihomoravské hejtmanství nevylučuje. „Je to jedna z možných cest. Jako každá novinka však má některá úskalí a je třeba pečlivě vážit, zda a kde se taková služba vyplatí,“ uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žídková.

Smysl podle ní může mít například pro lepší napojení obcí na páteřní autobusové a železniční linky nebo pro spojení místních částí. Nahrazovat tímto způsobem málo obsazené regionální autobusy však hejtmanství zatím neplánuje.

„Potřebnou velikost vozidel neurčují nejméně, ale naopak nejvíce vytížené spoje, typicky ty školní nebo v ranní a odpolední špičce. Už nyní proto podle vytížení jednotlivých linek objednáváme autobusy různých velikostí,“ upřesnila mluvčí. Případné rozšíření šlapanického modelu tak závisí především na zájmu jednotlivých samospráv.

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U Brna zkoušejí nový způsob cestování. Místo autobusu dorazí auto na objednávku

ilustrační snímek

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