Otevření fastfoodu Popeyes v Brně se zpožďuje, může za to chyba před kolaudací

Třípatrová restaurace čeká na své otevření ve středu Brna na rohu Panské a Masarykovy ulice nedaleko náměstí Svobody. Od ledna jsou její výlohy polepeny provizorními reklamními plochami upozorňujícími, že první zákazníci se mohou těšit na jídlo zdarma.

Kdy se tak ale stane, je nyní otázkou, na kterou nemají ani zástupci řetězce odpověď. „Bohužel se stále potýkáme s administrativními problémy, které se nevyhýbají nikomu. S možným zdržením jsme počítali, ale chápeme, že naši fanoušci v Brně už jsou netrpěliví. Na otevření se intenzivně připravujeme a věřím, že brzy už budeme moci přijít s dobrou zprávou,“ reagoval na dotaz iDNES.cz Marko Blaževič, zodpovědný za restaurace Popeyes v České republice, v Polsku a Rumunsku.

Brněnská pobočka má být pro řetězec z americké Louisiany první na Moravě, v rámci České republiky měla být pátou otevřenou. Na začátku dubna, kdy se pod Špilberkem mělo již hodovat, ji však předstihly České Budějovice.

Příprava kolaudace pokračuje

Ačkoliv to vedení firmy nechce komentovat, za zdržením je podle informace iDNES.cz pochybení na její straně – konkrétně má jít o nedostatečnou dokumentaci při žádosti o kolaudaci pro Centrální stavební úřad v Brně. Úřad na základě toho řízení přerušil a vyzval firmu, aby pochybení napravila.

„To se již stalo a řízení bude pokračovat. Stavební úřad nemá zájem na jeho zdržování,“ řekl redakci zdroj obeznámený s procesem.

Z jeho zkušeností může řízení úspěšně skončit v řádů týdnů. Pak, pokud by bylo všechno v pořádku, by již nic nebránilo v položení prvních sendvičů na tácy. Podle pohledu zvenčí do restaurace, v níž se svítí a na svém místě jsou i dekorace, přípravy finišují.

„Odhadovat teď termín otevření je opravdu ošemetné,“ vzkázal ale Blaževič. „Jde o náročný a ambiciózní projekt, což jsme na začátku dostatečně neodhadli. Ale teď už to není v našich rukách,“ potvrdil nepřímo, že další posun je již v rukou úředníků.

Mezitím budou Brňané chodit kolem pobočky, chystané na místě bývalé banky, a přes polepené výlohy zvědavě nakukovat dovnitř. S třemi patry, 560 metry podlahové plochy a 123 místy k sezení bude brněnská restaurace větší než pražská na Václavském náměstí. Ta má „jen“ dvě patra, podlahovou plochu nepatrně větší, ale míst k sezení pouze něco přes stovku.

Když ji Marko Blaževič se svým týmem na konci roku 2023 otvíral, dostali první tři zákazníci celoroční menu zdarma a dalších sto jich obdrželo Chicken Sandwich také zdarma. První zájemci stáli proto před pobočkou ve frontě už s jednodenním předstihem a samotné zahájení provozu provázel obrovský nával.

Popeyes v Brně Připravovaná pobočka na rohu Masarykovy a Panské ulice má tři patra, 560 metrů podlahové plochy a 123 míst k sezení.

Opakování podobných scén v Brně, kde pár kroků od vstupu do restaurace jezdí po pěší zóně tramvaje, a zvýšený zájem tak může způsobit i komplikace, se v Popeyes neobávají. Minulý týden při otevření pobočky v Českých Budějovicích čekali lidé už pouze tři hodiny.

„Ta opravdu hodně dlouhá fronta v Praze byla určitě způsobena premiérou značky v Česku, řada našich prvních zákazníků byli ‚expati‘ žijící v Praze. I z videí bylo vidět, že čekání bylo poklidné, spořádané a ten první den jsme připravili i zábavu v podobě kapely, soutěží pro čekající, ve frontě se střídaly hostesky a vchod do restaurace byl řízený. Zábava určitě zase bude, ale i když víme, že Brno se na nás opravdu těší, nečekáme, že by fronty byly každý den několik měsíců,“ podotkl provozovatel.

S umístěním další pobočky do centra Brna počítal již v roce 2023, když do Česka řetězec poprvé vstoupil. Vzhledem k tomu, že si vybral prostory v budově v památkové zóně, byly však přípravy náročnější než jinde.

Z důvodu umístění nebude mít brněnská pobočka zahrádku. „Nebylo by možné ji umístit tak, aby byla vzdálena nejméně pět metrů od tramvajových kolejí, což je norma,“ sdělil Petr Štika, tajemník úřadu městské části Brno-střed.

Obavy z problémů ani při případném větším počtu lidí při otevření nemá. „Máme bohaté zkušenosti se situacemi, při nichž se sejde hodně lidí, umíme na ně reagovat výlukou tramvaje a dalšími opatřeními. V sobotu jsem vedl průvod hokejových fanoušků Masarykovou ulicí až k Rondu před semifinále extraligy a obešlo se to bez komplikací. Snad můžu mluvit za kolegy z Dopravního podniku města Brna i policie, že jsme schopni operativně zvládat náročnější výzvy, než je velká fronta u prodejny. Až dojde k otevření, budeme připraveni,“ pousmál se.

Ani tajemník ale průběh řízení nebo aspoň přibližný termín otevření dveří Popeyes v Brně nezná. Doplnil pouze, že i kdyby někdo chtěl na Masarykově ulici na sendvič čekat den dopředu, nikdo ho z ulice vyhánět nebude.