V Brně vyjede první popelářský vůz na elektřinu, v mrazu zvládne 70 kilometrů

„Je to první vlaštovka našeho budoucího bezemisního vozového parku,“ prohlašuje předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder (KDU-ČSL).

Elektrický vůz na svoz odpadu se plně nabije za 11 hodin a na jedno nabití ujede v mrazu a při maximálním využití nástavby 70 kilometrů, v běžném provozu tak zvládne o něco víc. Za den bude schopný svézt i 13 tun odpadu.

Hlavními výhodami elektrického pohonu jsou minimální hlučnost, šetrnost k životnímu prostředí a nízké provozní náklady.

„Zatímco běžný popelářský vůz najede měsíčně něco přes dva tisíce kilometrů, přičemž spálí přibližně 450 litrů nafty, tento vůz jezdí bez zápachu nafty, nevypouští žádné oxidy dusíku ani emise CO 2 ,“ přibližuje náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). „Uslyšíte už jenom brzdy, signál při zařazení zpátečky a zvuk vysypávání obsahu nádob,“ doplňuje.

Energie z vlastních zdrojů

Vůz Volvo FE Electric vyjede nejprve do ulic v Černovicích, Slatině a Židenicích. „Zatím bude svozová trasa tady. Ale počítá se, že až doplníme další vozy, budou samozřejmě jezdit i do kopcovitějších částí města,“ oznamuje mluvčí SAKO Brno Michal Kačírek.

Vůz disponuje dvěma elektromotory o maximálním výkonu 400 kW a dvourychlostní převodovkou. Čtyři akumulátory mají kapacitu 265 kWh, celková hmotnost soupravy činí 27 tisíc kilogramů.

Auto je vybavené také barevným kamerovým systémem s LCD monitorem v kabině řidiče, má bezpečnostní hmotnostní čidla, bezpečnostní stop tlačítka, zábleskové LED majáky, elektricky ovládaná okna, vyhřívané čelní sklo a vzduchem odpružená sedadla.

Energie pro nabíjení tohoto vozu i dalších, které společnost plánuje do budoucna pořídit, půjde z vlastních zdrojů. Část pokryje spalovna a část dodá město ze své fotovoltaické sítě.

„Nyní vyrábí SAKO z odpadů kolem 60 až 80 tisíc MWh elektrické energie ročně, po výstavbě dalšího kotle se toto množství téměř zdvojnásobí. Městská fotovoltaika bude do pěti let generovat dalších nejméně 43 GWh energie ročně,“ přibližuje Hladík plány do budoucna.

Ty nekončí u elektrovozů, město chce časem zařadit i popelářská auta na vodík. První takové by mělo vyjet již příští rok.