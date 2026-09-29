Nemusel to udělat on. Soud zprostil viny muže obžalovaného z popálení dítěte

Matka dítěte obviněná z neposkytnutí pomoci u soudu vinu přiznala a dostala dvouletou podmínku, má podstoupit léčbu závislosti, abstinovat a bude podléhat dohledu probačního úředníka. Obžalovaný muž se odvolání vzdal, zmocněnkyně dítěte si ponechala lhůtu pro podání odvolání. Státní zástupkyně se k rozsudku u soudu nevyjádřila.
K události došlo na jaře roku 2024, kdy příbuzná pětiměsíčního dítěte zjistila, že má na chodidlech hluboké kulaté popáleniny o průměru asi jeden centimetr, vypadaly jako od cigarety nebo doutníku. Rány nebyly ošetřené, příbuzná jej odvezla do nemocnice, kde dítě hospitalizovali. Dítě je nyní v péči pěstounů.
Matka dítěte dříve vypověděla, že dítě několik dní nekoupala ani nepřevlékala. Když mu poté sundala ponožky, domnívala se, že má nohy zapařené. Později uvedla, že dítěti mohl zranění způsobit její partner, který u ní v té době bydlel a dítě někdy hlídal. Muž vinu popíral, podle obžaloby ale v bytě nebyl nikdo další, kdo by zranění mohl způsobit.
Podle soudu se nepodařilo prokázat, že dítě popálil obžalovaný. Ani na základě znaleckých výpovědí se nepodařilo určit, kdy přesně k popálení dítěte došlo, tuto dobu se podařilo omezit na dva dny. Nepodařilo se prokázat, že v této době nebyl v bytě nikdo jiný než matka dítěte a její partner.
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Roli v celé situaci hrály i drogy, které oba obžalovaní užívali. „Vztah byl podle všeho komplikovaný, matka dítěte obžalovaného někdy z bytu vyhazovala, pak jej zas brala zpět, není tedy prokázané, zda byl v té době v bytě přítomen. Nemáme ani důkazy, že se v bytě nevyskytovaly další osoby,“ uvedl předseda senátu v odůvodnění.
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5. srpna 2026