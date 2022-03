Nemoc a prázdniny, hájí se SPD, proč vynechala schůze k pomoci Ukrajině

Zastupitelé SPD v Brně přitom na jednání celkem pravidelně chodí. Jenže minulý týden na řádně svolané jednání, které mělo na programu také body týkající se pomoci Ukrajině, nikdo za SPD nedorazil.

„To se tak někdy stane. Já jsem posílal paní primátorce dopis, že je klub nemocný. Teď hodně řádí různé virózy,“ vysvětluje předseda zastupitelského klubu SPD Ivan Fencl.

Z tohoto důvodu na schůzi nedorazila ani poslankyně Lucie Šafránková, která také v Brně v zastupitelstvu zasedá.

A podobný obrázek bylo možné vidět o týden později, konkrétně ve čtvrtek, kdy se mimořádně sešli jihomoravští zastupitelé. Ani tam nikdo za SPD nepřišel.

„Bylo to mimořádné jednání a sešly se nemoci nebo také pracovní neodkladné záležitosti, takže bohužel nikdo z nás nedorazil,“ popisuje předseda krajského zastupitelského klub Libor Bláha.

Hned ale dodává, že to rozhodně nesouvisí s tím, že by nechtěli pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny. „Rozhodně jsme to nijak nebojkotovali. Já sám jsem byl třeba na vyškovském zastupitelstvu, kde jsme také rozhodovali o pomoci. Chtěl jsem dorazit i na krajské, ale bohužel mi to kvůli pracovním povinnostem nevyšlo,“ hájí se Bláha.

Tvrdí, že i on i jeho kolegové chtějí těmto uprchlíkům pomoci. „Navíc ti uprchlíci pro nás mohou být přínosem,“ dodává zastupitel, který se podle svých slov účastnil i humanitární mise, a poukazuje v té souvislosti na možnost uplatnění na pracovním trhu.

Kvůli péči o malé děti a probíhajícím jarním prázdninám do Brna ze Znojma nepřijela ani krajská zastupitelka Petra Svedíková Vávrová. „Ale samozřejmě bych hlasovala pro pomoc, stejně jako den předtím na znojemském zastupitelstvu, kterého jsem se účastnila,“ poznamenává zastupitelka. I ona odmítla, že by se hnutí SPD jednání neúčastnilo právě kvůli pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.

Chtěla se prý zúčastnit distančně, tedy online, jenže to je podle jednacího řádu možné pouze ve výjimečných případech, a to při nařízené karanténě, což v tomto případně nenastalo.