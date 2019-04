Polský borec vyskákal na kole AZ Tower. Schodů bylo víc, než čekal

„Zjistili jsme to, až když jsme dorazili na místo. Původní informace, kterou realizační tým dostal, byla, že schodů je 561, ale pak jsme spočítali, že jich je 632. Nechtěl jsem měnit plánovaný limit pod 10 minut, ale znamenalo to, že budu muset skákat mnohem rychleji, nějakých 62 schodů za minutu,“ přiznal Herba.

Nakonec limit splnil v pohodě. Do cíle dorazil za 8 minut 55 vteřin a 54 setin.

Rekordman přepálil začátek

„Nasadil jsem ostré tempo, abych to stihl, a začátek jsem trochu přepálil. Do 20. patra bylo víc schodů a také větší teplo, takže se mi špatně dýchalo. Posledních deset pater bylo už lepších. Také proto, že jsem zjistil, že mám dost času do limitu,“ poznamenal, když v cíli nabral konečně dech.



Brněnská věž o výšce 111 metrů je jeho šestnáctým pokořeným mrakodrapem v jedenácti zemích – více než kdokoliv na světě. Pětkrát byly jeho rekordy zapsány v Guinessově knize rekordů.

Nyní míří do Estonska

Trenér bike trialu a rodák z polského Řešova zatím vystoupal na Willis Tower v Chicagu, Taipe 101 na Tajwanu, Shanghai World Financial Center v Číně, Eureka Tower v Austrálii a Rose Rayhaan by Rotana v Dubaji. Má na svém kontě rovněž nejvyšší budovy v Polsku, v Rakousku, Německu, Španělsku a na Ukrajině. Je držitelem rekordů v počtu schodů zdolaných na kole, a to 3461 ve Willis Tower v Chicagu, a v počtu schodů zdolaných na kole za jednu minutu V Atomiu v Bruselu jich zvládl 119.

Jeho nejbližším cílem je estonský Talin.