Nejstarší policisté slouží na Hodonínsku, schází jim stovka kolegů

Zatímco v Podivíně na Břeclavsku a Chrlicích na Brněnsku si dálniční policisté na konci září převzali nové služebny, v obvodech na Hodonínsku se neví, zda je bude mít za pár let vůbec ještě kdo obývat. Jihomoravských policistů je dlouhodobě málo, ti stávající stárnou a nováčci nepřibývají.

„Chybí nám asi devadesát lidí, a to na území celého kraje. Naštěstí je to rovnoměrně rozmístěný podstav, nikde není akutní nedostatek. Ale i tak tato situace dokáže službu policistů zkomplikovat, ať už jde o mimořádné zásahy, nebo třeba noční služby,“ upozornil krajský ředitel policistů Leoš Tržil.

Dalším „strašákem“ je pro Tržila i věk jeho podřízených. Věkový průměr strážců zákona na Hodonínsku je vyšší než 45 let.



„Odpovídá to asi 25 letům služby. Územní odbor Hodonín se tak řadí mezi ty odbory, které mají vůbec nejvyšší věkový průměr v republice. A týká se to jak kriminálky, tak základních útvarů. Sice i na Hodonínsku máme mladé kolegy, ale blíží se doba, kdy bude muset dojít k výměně, a to poměrně rozsáhlé,“ řekl jihomoravský šéf policistů.

Ačkoli se dnes každý z okresních odborů potýká průměrně se třemi volnými místy, ještě před třemi lety bylo na Hodonínsku a Blanensku plno. Jenže policisté mezi kraji i okresy přecházejí. I proto na pozicích zůstávají jen ostřílení policejní matadoři.

„Právě od nich však nováčci získají nejlepší zaškolení. Mohou se učit od zkušených a ostřílených kolegů, kteří dobře znají region a vazby v něm. To je určitě výhoda,“ vyzdvihl krajský mluvčí policie Pavel Šváb. Aktuálně slouží v řadách jihomoravské policie necelých tři a půl tisíce příslušníků na nejrůznějších pozicích.



Bonus až 75 tisíc korun

Nábory pořádají policejní personalisté stále. A jako motivaci nabízejí i náborový příspěvek. Ten se pro letošek vyšplhal na 75 tisíc korun.

„Práce u policie je stabilním zaměstnáním i v době koronavirové krize. Dokážeme lidem nabídnout zázemí v této nelehké době, kdy jsou naopak jiní zaměstnavatelé nuceni propouštět. Jsou tu i další výhody, mezi které patří šest týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění, rekreační pobyty nebo třeba příspěvek na městskou hromadnou dopravu,“ vyjmenoval výhody Šváb.

Překážkou naopak mohou být náročné psychologické vstupní testy, podmínka čistého trestního rejstříku nebo střední vzdělání zakončené maturitou.

Volná místa jsou na obvodních odděleních, u dopravní i cizinecké policie. Kdo by o takové práci přemýšlel, může využít workshop Policistou na zkoušku. Na něm si na jeden den vyzkouší práci strážce zákona. Může absolvovat i testy fyzické zdatnosti. Pokud bude úspěšný, nemusí je už u přijímacího řízení skládat znovu.

Podle Tržila se podstav i díky intenzivním náborovým akcím a pravidelnému informování studentů na středních školách snížil. Ještě nedávno totiž chybělo skoro 160 policistů z celkového počtu 3 691 služebních míst.

„V říjnu nastoupili další nováčci. Po nástupu a absolvování roční základní policejní přípravy budou mít tito policisté plat kolem třiceti tisíc korun hrubého,“ podotkl Tržil.

A plánuje, že by policistů mohlo ještě přibýt. „Dlouhodobě usilujeme o navýšení pozic. Bavíme se o vytvoření sta až dvou set nových pracovních pozic. Bude se to týkat obvodů a třeba i dopravních policistů. Ale to budeme řešit, až doplníme podstav,“ vyzdvihl.