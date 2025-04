Policisté oživili měsíčního chlapce, zoufalí rodiče u nich zastavili na dálnici

U hlídky chrlického dálničního oddělení na křížení D1 a D2 u Brna zastavila v pondělí ráno bílá škodovka, ze které vyběhl řidič s měsíčním chlapečkem, který nedýchal.

Praporčík Martin Učeň okamžitě zahájil první pomoc a zároveň předával pokyny otci dítěte. Praporčík Jakub Marek s nadstrážmistrem Štěpánem Pruchnickim pak kontaktovali záchranáře, starali se na dálnici o bezpečnost a utěšovali zoufalou matku.

„Po nekonečné minutě a půl se díky nepřímé srdeční masáži a vdechům podařilo obnovit životní funkce. To už si dítě do péče převzali přivolaní záchranáři a za poskytování odborné pomoci jej transportovali do nemocnice,“ informoval policejní mluvčí Pavel Šváb.

„Zprávy od rodičů jsou příznivé,“ podotkl Šváb k aktuálnímu stavu novorozence.

Praporčík Učeň podle něj náročný zákrok zvládl i díky školení záchranářů, které spolu s kolegy absolvoval před půl rokem.