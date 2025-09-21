O policejním výjezdu informoval v neděli jihomoravský mluvčí Petr Vala, který zmínil, že policisté v břeclavském rodinném domě zasahovali na začátku září. Na místo vyjeli kvůli ohlášené potyčce mezi příbuznými.
„Během šetření policisté zjistili, že osmapadesátiletý muž bez zbrojního průkazu ukrývá větší množství vojenského materiálu. Podezření se potvrdilo, když policistům sám ze skříně v obývacím pokoji vydal doslova celý arzenál,“ řekl Vala.
Kriminalisté pak zajistili například dvě sovětské pistole Tokarev, dvě signální pistole, sedm samopalů vzor 26 a 61, revolver, kulomet vzor 59, tisíce kusů střeliva, osvětlovací rakety a také přibližně dva kilogramy trhaviny TNT.
Výbušniny si podle policejního mluvčího převzali pyrotechnici, kteří je odvezli a zlikvidovali. Muž policistům také přiznal, že je vášnivým sběratelem vojenské výzbroje, přičemž zbraně a munici shromažďuje již od devadesátých let.
Případ vyšetřují břeclavští kriminalisté. „Muž je podezřelý ze zločinu nedovoleného ozbrojování, za který mu hrozí až osm let vězení. Připomínáme, že nelegální držení zbraní a výbušnin představuje vysoké riziko nejen pro samotného držitele, ale i pro jeho okolí,“ dodává mluvčí Vala.
Policisté ohledně tohoto případu upozorňují na to, že od začátku příštího roku plánují vyhlásit půlroční zbraňovou amnestii. Lidé tak mohou beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně nebo jejich držení zlegalizovat, obrátit se mohou na jakýkoli útvar policie. V případě nálezu nebezpečného vojenského materiálu, jako jsou například výbušniny, policie doporučuje přivolat hlídku přímo na místo nálezu.
Poslední zbraňová amnestie se v Česku uskutečnila v roce 2021. Lidé tehdy nejčastěji odevzdávali střelné zbraně z druhé světové války či sovětské okupace. Došlo ale i na větší úlovky, například královéhradeckým policistům přivezl majitel samohybnou houfnici a tank T 34/85.
26. února 2024