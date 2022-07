Policie na jihu Moravy za jediný den zajistila 44 migrantů, především Syřanů

Největší skupinu policisté zajistili u Žďánic na Hodonínsku, čítala 18 běženců, z toho byly dvě děti, uvedl mluvčí. Šest migrantů policisté zadrželi u Tvrdonic na Břeclavsku. Policisté podle Chaloupky zajistili i dva možné převaděče.

Hlídky nelegální cestovatele odhalují především ve vlacích, nákladových prostorech kamionů, osobních automobilech a také v dodávkových vozech. Policisté spolupracují i s leteckou službou.

Při vyhledávání uprchlíků hlídky často používají i moderní techniku, například drony nebo speciální přístroj, jenž dokáže odhalit ukryté lidi pomocí zachycení tlukotu srdce. Nezřídka takzvanou zelenou hranici cizinci překonávají i pěšky. Cílová destinace zůstává pro migranty stejná, jde o státy západní Evropy.

Policisté po zajištění migrantů zjišťují, odkud cizinci do Česka vstoupili a zda nepožádali o azyl v jiné zemi. Vráceni bývají právě buď do země, ze které přijeli, nebo do země, kde o azyl požádali. Požádat o azyl mohou také v Česku.