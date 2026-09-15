Dvě ženy se částečně doznaly, zbylé dvě ve věku 13 a 14 let nejsou podle českého práva trestně odpovědné. Mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová řekla, že šlo o přepadení nehtového studia.
Rakouská policie ve voze zajistila kukly, plynovou pistoli a odcizenou hotovost v eurech i korunách v řádu tisíců. Podle policie částka odpovídala ukradené sumě.
Dvě rakouské občanky ve věku 20 let se částečně přiznaly. Jedna uvedla, že byla řidičkou vozu, se kterým po přepadení obchodu ženy odjely, druhá pak řekla, že jejím úkolem bylo dávat pozor. O úkolech mladších dívek se tisková zpráva rakouské policie nezmiňuje.
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Hrůzová uvedla, že z nehtového studia vyběhli dva pachatelé, nasedli do vozu s rakouskou poznávací značkou a odjeli. „Případ si převzali rakouští kolegové,“ řekla Hrůzová.
Rakouská policie auto zastavila v pátek 11. září u obce Grosskrut u nájezdu na dálnici A5. Rakouští policisté se do pátrání zapojili poté, co je vyrozuměli jejich čeští kolegové.
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14. září 2026